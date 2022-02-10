Опыт после заболевания Covid-19: Все, что ем, на вкус как тухлое мясо

"Я постоянно просила семью отвлечь мое внимание, спрашивала, чувствуют ли они запах, а также очень старалась поддерживать аппетит.

Иногда меня внезапно обволакивал сильный аромат свежих лилий, который был приятным облегчением. К сожалению, от цветов, посаженных вокруг дома, не было никакой пользы".

Неприятные запахи сохранялись на протяжении около двух месяцев.

"К концу 2020 года я уже привыкла к своему новому состоянию: все еще пахло немного странно, но люди хорошо умеют приспосабливаться", - рассказывает Кимберли.

"Запах и вкус еды напоминали тухлое мясо"

"В начале 2021 года вместе с детьми я ела спагетти с соусом Болоньезе, но быстро поняла, что у соуса плохой вкус. Я предположила, что мясо в нем старое, и немедленно выкинула соус. Однако в следующий раз, когда я ела красное мясо, столкнулась с той же проблемой. Прошло немного времени, и отвратительный вкус был у всего, что я ела. Тошнота подступала от простого приготовления пищи, если поблизости был лук, меня тут же рвало", - рассказывает она.

Кимберли говорит, что почти все пахло и было на вкус как протухшее мясо.

"Представьте, будто какое-то животное попало в вашу теплицу в самой середине лета, умерло, и вы находите его через две недели. Это то, что каждый день наполняет мой нос и рот.

Когда я открываю холодильник, мне все время кажется, что там что-то тухнет. Я часто прошу маму прийти, чтобы попробовать еду, прежде чем я ее съем", - жалуется Кимберли.

Она начала искать еду, которая могла бы не вызывать неприятную реакцию.

"Какое-то время я мирилась с макаронами с сыром быстрого приготовления, но вскоре и они стали вызывать тошноту. Оказалось, что в них был луковый порошок.

Перец, чеснок, жареные блюда и мясо - все они вызывают одну и ту же реакцию.

В апреле, через полгода после обнаружения Covid-19, было всего несколько вещей, которые я могла спокойно есть - холодные макароны, бананы, йогурт и хлопья. Так и продолжается до сих пор. С августа 2021 года я редко когда испытывала голод. Я ем только тогда, когда чувствую, что надо. И когда я ем, это совсем не приятно", - говорит Кимберли.

Серьезность проблемы женщина осознала по-новому, когда были ослаблены ограничения, введенные из-за Covid-19.

"Когда я снова начала ходить в город, то поняла, что столкнулась с очень серьезной проблемой. Дома я контролирую свою среду, а запахи на улице везде: транспорт, духи, взятые с собой блюда. Я не могу пойти поужинать или в кино, войти в супермаркет - это вызов. Помогают затычки для носа, которые используют пловцы, но они неудобные и выглядят смешно. Я использую их для того, чтобы приготовить еду для семьи", - рассказывает Кимберли.

"Не ценишь, пока не потеряешь"

"Вы не осознаете, насколько важна еда в вашей жизни, пока она не станет проблемой. Все мероприятия - свадьбы, похороны, Рождество. Я счастлива просто пойти на вечеринку, у меня нет проблем с тем, чтобы быть там и не есть, но других это заставляет чувствовать себя неловко. Поэтому я стала отказываться от приглашений. Я скучаю по готовке. С тех пор как начались эти проблемы, я употребляю едва ли по 500 калорий в день, но так и не похудела", - говорит Кимберли.

Женщина считает, что худшее во всем ее опыте заключается в том, что ее состояние является неразрешенной загадкой и для медиков.