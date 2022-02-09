Япония может продавать Европе газ, который сама импортировала. Но есть сомнения

Хагиуда сообщил журналистам, что японские частные компании уже перенаправили несколько партий газа в Европу, но отказался предоставить дополнительную информацию.
Он также сказал, что в марте в Европу отправится еще больше судов, однако поставки будут зависеть от удовлетворения спроса в Японии.
Министр заявил, что от послов США и ЕС получил просьбы удовлетворить потребности Европы в газе.
До прошлого года Япония была крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа. Он импортируется из Австралии, Малайзии, Катара и других стран.
Однако информационное агентство Bloomberg отмечает, что Японии, возможно, нечего предложить, поскольку запасы природного газа там в настоящее время невелики.