Ср, 9.02.2022
Я ни хрена не поняла! Анастасия Мишева, российская фигуристка
Анастасия Мишева, российская фигуристка

Япония может продавать Европе газ, который сама импортировала. Но есть сомнения

ФОТО: ISSEI KATO/REUTERS/Scanpix

Япония предлагает Европе часть своего импорта сжиженного природного газа из-за опасений, что из-за напряженных отношений между Россией и Украиной, поставки могут быть сокращены, заявил в среду, 9 февраля, министр торговли Японии Коити Хагиуда.

Хагиуда сообщил журналистам, что японские частные компании уже перенаправили несколько партий газа в Европу, но отказался предоставить дополнительную информацию.

Он также сказал, что в марте в Европу отправится еще больше судов, однако поставки будут зависеть от удовлетворения спроса в Японии.

Министр заявил, что от послов США и ЕС получил просьбы удовлетворить потребности Европы в газе.

До прошлого года Япония была крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа. Он импортируется из Австралии, Малайзии, Катара и других стран.

Однако информационное агентство Bloomberg отмечает, что Японии, возможно, нечего предложить, поскольку запасы природного газа там в настоящее время невелики.


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