В Пакистане целитель вбил гвоздь женщине в голову, чтобы у нее родился сын

Целители, чья практика уходит корнями в направлении мистического исламского верования суфизма, широко распространены в Пакистане, несмотря на противодействие со стороны нескольких исламских школ. В Южной Азии широко распространено мнение, что сын принесет родителям большую финансовую безопасность, чем дочь.

Женщина, которую лечил целитель, прибыла в больницу в Пешаваре после безуспешной попытки вытащить гвоздь из своей головы с помощью щипцов, сообщил AFP в среду, 9 февраля, врач Хайдер Хан.

"Она была в сознании, но испытывала сильную боль", - сказал врач. Женщина, у которой уже есть три дочери, сказала, что беременна четвертой дочерью, добавил он.

На рентгене видно, что пятисантиметровый гвоздь проткнул женщине лоб, но не задел мозг. Хан допускает, что гвоздь был забит молотком или другим тяжелым предметом.