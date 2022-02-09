NVD призывает каждого проверить срок действия своего сертификата

Как считать?

Как пояснили в NVD, срок действия сертификата о вакцинации можно рассчитать, посмотрев на дату получения последней дозы вакцины, указанную в полной версии сертификата в формате PDF. Сертификат будет действителен в течение еще девяти месяцев после завершения курса первичной вакцинации, если были получены вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer/BioNTech. В случае с Johnson & Johnson этот период составляет пять месяцев.

С 15 февраля при сканировании QR-кодов в местах обслуживания и пр. действительные сертификаты будут отображаться зеленым цветом, а просроченные - красным.

В случае, если житель переболел Covid-19, а впоследствии получил две дозы вакцины, сертификат не имеет срока действия и получение бустерной дозы необязательно.

Также с 15 февраля при подключении к www.covid19sertifikats.lv будет видно оповещение о сроке действия сертификата о вакцинации, поэтому в дальнейшем эти расчеты не придется производить самостоятельно. Уведомление начнет отображаться за месяц до истечения срока действия сертификата. Если он уже истек, сертификат будет перенесен в раздел "Неактивные сертификаты".

Новые сертификаты

В свою очередь, для жителей, которые прошли первичный или бустерный курс вакцинации и переболели Covid-19, что подтверждено лабораторно, будет отображено уведомление о том, что им доступен новый сертификат для использования в будущем.

Количество полученных доз в новых сертификатах будет указываться в соответствии с единой нумерацией Евросоюза, вступившей в силу с 1 февраля. В случаях, когда была проведена первичная вакцинация и зарегистрировано заболевание Covid-19 или наоборот, в сертификате будет указано "2/1" или "3/1".

После бустерной вакцинации на www.covid19sertifikats.lv будет доступен новый ковид-сертификат с новым QR-кодом. В нем будет содержаться информация об общем количестве полученных вакцин (например 3/3) и указана дата получения последней дозы. Такой сертификат не имеет срока действия и сразу готов для использования. При этом NVD призывает помнить, что информация о получении прививки появляется в системе в течение 48 часов.