Пт, 11.02.2022
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о проверке сертификатов на рабочих местах

Пищевые добавки, влияющие на здоровье жителей Латвии

ФОТО: pixabay.com/

Одним из способов, как сохранить здоровье, является здоровая пища. К сожалению, в Латвии все более молодые люди страдают такой болезнью, как сахарный диабет, а причиной смерти почти 50% населения становятся сердечно-сосудистые заболевания и рак, сообщает Diena.

Причиной заболеваний часто является чрезмерное потребление сахара, соли и жиров.

Исследования Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, которые влияют на здоровье населения, показывают, что около 70% людей в возрасте старше 50 лет имеют избыточный вес, а международное исследование привычек школьников показало, что в Латвии подростки по сравнению со сверстниками из 48 стран меньше всего потребляют фруктов и овощей, зато каждый четвертый съедает ежедневно какое-то лакомство и пьет подслащенные напитки, что способствует ожирению.

ФОТО: pixabay.com/

На прошлой неделе 13 пищевых предприятий Латвии подписали меморандум о постепенном уменьшении содержания соли, сахара и жиров в своих продуктах, однако специалисты по вопросам здоровья населения считают, что эти добавки нужно сократить по крайней мере наполовину, а не на несколько процентов.

Руководитель Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шура отмечает, что нужно принимать во внимание и вкусовые привычки потребителей, поэтому количество сахара, соли и жиров в продуктах будет уменьшаться постепенно. 

ФОТО: pixabay.com/

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