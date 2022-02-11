Пищевые добавки, влияющие на здоровье жителей Латвии

Причиной заболеваний часто является чрезмерное потребление сахара, соли и жиров.

Исследования Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, которые влияют на здоровье населения, показывают, что около 70% людей в возрасте старше 50 лет имеют избыточный вес, а международное исследование привычек школьников показало, что в Латвии подростки по сравнению со сверстниками из 48 стран меньше всего потребляют фруктов и овощей, зато каждый четвертый съедает ежедневно какое-то лакомство и пьет подслащенные напитки, что способствует ожирению.

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На прошлой неделе 13 пищевых предприятий Латвии подписали меморандум о постепенном уменьшении содержания соли, сахара и жиров в своих продуктах, однако специалисты по вопросам здоровья населения считают, что эти добавки нужно сократить по крайней мере наполовину, а не на несколько процентов.

Руководитель Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шура отмечает, что нужно принимать во внимание и вкусовые привычки потребителей, поэтому количество сахара, соли и жиров в продуктах будет уменьшаться постепенно.