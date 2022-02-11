Дело Сондарса: в суде его "фанаты" устроили провокации; на машину журналистки положили траурный венок

Как рассказала TVNET Спринге, она приехала в суд со своим адвокатом. "Я шла с ним, чтобы быть в большей безопасности", - сказала журналистка.

По ее словам, в суде их встретили "фанаты" Сондарса, которые умышленно образовали очередь перед входом. "Они начали толкать меня и адвоката, начали кричать. Они намеренно затягивали время, чтобы мы не попали внутрь", - сказала Спринге. То, что собравшиеся вели себя как безумные, подтверждает и Тауриньш. "Они планировали провокации. Не то чтобы физически нас не пускали, а специально выстраивали очередь, провоцировали нас, бушевали и кричали, - добавил адвокат. - Эти люди не зарегистрировались в суде, они выстроились в очередь в регистратуре. Регистрация должна быть сделана вовремя. Может быть, только Каспарс Ласис зарегистрировался, но суд его, наверное, не допустил".

Журналистка также засняла провокации на телефон. "Возникла неприятная ситуация. Охрана и полиция не вмешивались, хотя возле здания стояли три полицейские машины. Охранники выглядели растерянными. Я думаю, что полиция должна была быть более подготовлена ​​к таким провокациям. Я также писала в суд ранее, что могут быть провокации, нужно предупредить охранников", - сказала журналистка.

Видео: В суде "фанаты" Сондарса устроили провокации

"Они не обратили внимания, но проверили документы. Госполиция, возможно, и готовилась к провокациям, и машины стояли у здания суда, но никто не вышел. Это было немного странно.

Чего они ждали? Что возле здания суда будут драки? Это больше походило на бездействие", - сказал адвокат.

По словам Спринге, инцидент ничем не закончился - еще один неприятный сюрприз ждал ее и ее коллегу после судебного заседания. "Мои коллеги Санита Емберга и Инесе Лиепиня также были свидетелями в суде. После суда на машину Саниты положили траурный венок", - сказала Спринге. Она считает, что, скорее всего, его оставили "фанаты" Сондарса.

Портал TVNET также связался с представителем Государственной полиции Кристой Андерсоне, чтобы получить комментарий полиции по поводу инцидента в суде Видземского предместья Риги. "Госполиция не выявила каких-либо нарушений общественного порядка или безопасности вне здания. Порядок внутри здания суда обеспечивали охранники, и в данном случае Государственная полиция не получала никаких сигналов от службы безопасности администрации суда о том, что помощь полиции была необходима", - сказала Андерсоне.

Уже сообщалось, что рассмотрение уголовного дела Сондарса о преследовании Спринге продолжится 11 марта. На первом слушании в пятницу были исследованы все представленные доказательства - допрошены потерпевшая, Сондарс и трое свидетелей. Суд не смог завершить дело, поскольку государственный обвинитель попросил сделать перерыв, чтобы запросить, а затем представить суду дополнительные доказательства, осуществляя свои права в соответствии с Уголовным законом. Прокурор, представитель потерпевшего и защита просили суд предоставить время для подготовки к судебным дебатам. Следующее судебное заседание назначено на 11 марта в 9:00.