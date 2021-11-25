Генпрокуратура возобновила дело о преследовании журналистов

В 2019 году журналистки центра исследовательской журналистики Re:Baltica обратились в полицию по поводу того, что Сондарс долгое время совершал грубые звонки журналисткам и их близким, а также публиковал в адрес редакции Re:Baltica угрожающие записи в социальных сетях. Далее он явился в редакцию с похоронным венком и неизвестной жидкостью, которую сам в Facebook называл "святой водой". Поход в офис редакции он транслировал в Facebook.

Госполиция начала уголовный процесс, но позже закрыла его. В свою очередь, в этом году в Латгальском участке было принято коллективное заявление SIA TVNET GRUPA, Re:Baltica и Латвийской ассоциации журналистов о возможном преследовании и угрозах журналистке Re:Baltica Инге Спринге, работникам TVNET и журналисту Айвису Цериньшу. Также было принято заявление самой Спринге.

В заявлениях указано, что Сондарс осенью 2020 года отправил несколько сообщений, в которых грубо оскорблял Спринге и ее коллег. Содержание сообщений было угрожающим, и было высказано предупреждение, что он принесет подарок. Он посылал оскорбительные и угрожающие сообщения Спринге и весной этого года.

Сондарс весной этого года также обращался к работникам TVNET с целью узнать телефонные номера других работников TVNET. В случае неудовлетворения требования Сондарс обещал явиться в офис TVNET и устроить "большое представление".

В сентябре этого года полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного процесса.

По информации агентства LETA, Генеральная прокуратура в конце ноября приняла решение, согласно которому

решение он прекращении уголовного процесса было принято полицией без законных оснований.

Прокуратура также констатировала, что решение полиции отказать в возбуждении процесса было принято с неправильной оценкой материалов дела.

Генпрокуратура отменила решения полиции и объединила два уголовных процесса в один, который теперь был направлен на досудебное расследование в Латгальский участок Госполиции в Риге.

Тем временем депутат Сейма Андрей Юдин (JV) в Facebook написал, что отправил в полицию просьбу ознакомиться с решениями об отказе возбудить уголовный процесс в случаях, когда людям угрожали и осуществлялось преследование.

Ответ полиции свидетельствует, что с начала этого года по 30 октября начато 129 процессов об угрозах совершить убийство или нанести тяжелые телесные повреждения. Также начато 43 уголовных дела о преследовании.

Статистику об отказах полиция депутату не предоставила, указав, что автоматически такие данные получить нельзя.