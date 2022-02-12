С молотка пустят советский ЗИЛ-114, на котором ездил президент Монголии

Artcurial 19 марта в Париже попытается найти нового владельца для машины бывшего президента Монголии, произведенной в России. ЗИЛ-114 - был представительским седаном для Советского Союза и союзных государств. На то, что автомобиль в свое время использовал президент Монголии, указывает и оригинальный номерной знак YB 00001.

Галерея: ЗИЛ-114, на котором ездил президент Монголии

В данный момент лимузин уже зарегистрирован во Франции под номерами парижского департамента. По информации Artcurial,

ЗИЛ находится в оригинальном состоянии и лишь немного подкрашен в нескольких местах.

Впрочем, на опорах крыши машины и в моторном отсеке уже начали появляться первые признаки ржавчины. Ездить на автомобиле пока что нельзя, так как 15 лет назад в нем сломалась коробка передач, поэтому необходим ремонт. В зависимости от года выпуска, у ЗИЛ-114 двух или трехступенчатая автоматическая коробка передач. В свою очередь салон находится в прекрасном состоянии, и это означает, что передний кожаный диван, два складных сиденья и тканевый диван сзади нужно лишь освежить, чтобы их снова могли использовать пассажиры.

ЗИЛ-114 президента Монголии ФОТО: Peter Singhof/Artcurial

На то, что автомобиль служил для репрезентационных нужд, указывают два красных флажка на крыльях. До момента, когда машина в 2004 году попала в частную коллекцию, она находилась в государственном автомобильном музее. Предварительная цена машины - от 40 до 60 тысяч евро.

Названный в честь Лихачева завод (ЗИЛ) в период с 1967 по 1977 годы в основном руками построил 113 единиц этой модели. Преемник используемой Никитой Хрущевым модели ЗИЛ-111 использовался в СССР и 15 советских республиках. Модель, выставленная сейчас на продажу, принадлежит к первой серии. Изначально ЗИЛ-114 был только в версии длиной 6,31 метра, но в 1971 году появилась версия ЗИЛ-117, которая была короче на 52 сантиметра.

7-литровый двигатель V8 с водяным охлаждением установлен продольно и расположен за передней осью.

Автоматическая коробка передач приводит в движение задние колеса автомобиля.

ЗИЛ-114 президента Монголии ФОТО: Peter Singhof/Artcurial