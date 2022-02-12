IDB в прошлом году передало в прокуратуру материалы уголовных процессов на 99 лиц

В целом для начала уголовного преследования передано 45 уголовных процессов по 156 преступным деяниям.

Четвертая часть переданных в прокуратуру процессов связана со взяточничеством. Также процессы были начаты по фактам злоупотреблений в корыстных целях и преступлений против имущества.

По расследуемым IDB уголовным процессам в прошлом году были арестованы 33 транспортных средства, 14 объектов недвижимости и 590 000 евро. Общая сумма арестованного имущества составила около 1,1 млн евро.