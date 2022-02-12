Сб, 12.02.2022
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Диана Карпова, учительница латышского языка

"Опасаясь возможных провокаций". МИД РФ заявил об "оптимизации" штата сотрудников в Украине

ФОТО: AFP/SCANPIX

МИД России принял решение о "некоторой оптимизации" штата сотрудников в Украине, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, слухи о якобы осуществленной "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.

Захарова отметила, что "целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине".

"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине – чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами –

мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности.

В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в сообщении Захаровой.

Напомним, РИА "Новости" утром в субботу, 12 февраля, сообщило, что Украину начали покидать сотрудники диппредставительства России.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в любое время, в том числе и до окончания Олимпиады в Пекине до 20 февраля. В свою очередь ЦРУ и американские должностные лица, согласно информации Der Spiegel, проинформировали страны НАТО об опасениях, что Россия может начать вторжение уже в следующую среду, 16 февраля.


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