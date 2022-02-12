"Опасаясь возможных провокаций". МИД РФ заявил об "оптимизации" штата сотрудников в Украине
МИД России принял решение о "некоторой оптимизации" штата сотрудников в Украине, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
МИД России принял решение о "некоторой оптимизации" штата сотрудников в Украине, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее словам, слухи о якобы осуществленной "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times, почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.
Захарова отметила, что "целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине".
"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине – чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами –
В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в сообщении Захаровой.
Напомним, РИА "Новости" утром в субботу, 12 февраля, сообщило, что Украину начали покидать сотрудники диппредставительства России.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в любое время, в том числе и до окончания Олимпиады в Пекине до 20 февраля. В свою очередь ЦРУ и американские должностные лица, согласно информации Der Spiegel, проинформировали страны НАТО об опасениях, что Россия может начать вторжение уже в следующую среду, 16 февраля.