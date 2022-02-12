ЦРУ: Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля

С похожим на слова Энтони Блинкена сообщением выступил и советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Он сказал, что, по мнению американской разведки, Россия может начать вторжение с воздушного удара и во время конфликта напасть на Киев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления властей США "истеричными". "Англосаксам нужна война. Любой ценой", - указала она.
Напомним, в субботу, 12 февраля, у президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина запланирован телефонный разговор.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в субботу запланирован и разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В свою очередь РИА "Новости" утром в субботу сообщило, что Украину начали покидать сотрудники диппредставительства России.
О планах эвакуировать персонал своих представительств уже сообщили США, Великобритания, Германия и Австралия. Различные западные страны - Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие - призвали своих граждан незамедлительно покинуть Украину.