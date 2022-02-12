ЦРУ: Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вторжение России в Украину может начаться в любое время, в том числе и до окончания Олимпиады в Пекине до 20 февраля, сообщает Reuters. В свою очередь ЦРУ и американские должностные лица, согласно информации Der Spiegel, проинформировали страны НАТО об опасениях, что Россия может начать вторжение уже в следующую среду, 16 февраля.