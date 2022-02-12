За два дня рижане принесли к магазинам Lidl 27 тонн использованных электроустройств

По словам Лаймы Кублини, представителя одного из организаторов акции - предприятия Zaļā josta, "Электросуббота" позволила лучше понять, какие электроустройства чаще всего признаются неработающими.

По ее словам, во время кампании на переработку традиционно сдавали старую крупную электротехнику, вместо которой были приобретены более современные и энергоэффективные заменители - холодильники, газовые плиты, посудомоечные машины, старые телевизоры и радио.

"Однако в этом году открылась совсем новая тенденция - на переработку попали электройстройства, прослужившие совсем мало, даже несколько месяцев или недель, однако после поломки оказалось, что производить не предусмотрел возможности ремонта этих устройств",

- отметила Кублиня.

Она признала, что такая тенденция производителей делать технику одноразовой способствует более быстрой покупке новых устройств и росту прибыли, однако это не имеет ничего общего с европейской зеленой политикой и продвижением экономики замкнутого цикла.

"Предприятиям стоило бы развивать технологии в обратном направлении, разрабатывая легко разбирающиеся устройство со сменными запчастями и стандартными компонентами, что позволило бы вносить технические улучшения в устройства, менять устаревшие компоненты, а не покупать новое устройство", - отметила Кублиня.