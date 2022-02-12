Голубева: У Латвии есть план на случай большого числа беженцев из Украины

"Нынешние планы по потоку беженцев по-прежнему в силе, однако они не привязаны к конкретной стране происхождения", - указала министр.
Напомним, принимая во внимание серьезную угрозу безопасности Украины со стороны России и вероятность обострения ситуации на границе России с Украиной, Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии, находящихся на Украине, в ближайшее время покинуть ее.
Для выезда Министерство иностранных дел рекомендует использовать любые доступные безопасные транспортные средства - воздушные или наземные маршруты, ведущие в или через страны-члены Европейского союза или НАТО.
Латвийцы, которые не могут покинуть Украину по обоснованным причинам, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство Латвии в Киеве, принимая во внимание актуальную информацию.
МИД призывает сейчас не ездить на Украину.