Голубева: У Латвии есть план на случай большого числа беженцев из Украины

"Нынешние планы по потоку беженцев по-прежнему в силе, однако они не привязаны к конкретной стране происхождения", - указала министр.

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi plānu gadījumam, ja ierodas liels cilvēku skaits no Ukrainas. Pirmdien citas ministrijas sniegs savus komentārus šim dokumentam. Līdzšinējie plāni bēgļu plūsmai joprojām ir spēkā, tomēr nav piesaistīti konkrētai izcelsmes valstij. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) February 12, 2022

Напомним, принимая во внимание серьезную угрозу безопасности Украины со стороны России и вероятность обострения ситуации на границе России с Украиной, Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии, находящихся на Украине, в ближайшее время покинуть ее.

Для выезда Министерство иностранных дел рекомендует использовать любые доступные безопасные транспортные средства - воздушные или наземные маршруты, ведущие в или через страны-члены Европейского союза или НАТО.

Латвийцы, которые не могут покинуть Украину по обоснованным причинам, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство Латвии в Киеве, принимая во внимание актуальную информацию.