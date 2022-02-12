Сб, 12.02.2022
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Голубева: У Латвии есть план на случай большого числа беженцев из Украины

Мария Голубева ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство внутренних дел Латвии подготовило план на случай большого числа людей из Украины, указала в Twitter глава МВД Мария Голубева. В понедельник, 14 февраля, другие министерства прокомментируют этот документ, сообщает агентство LETA.

"Нынешние планы по потоку беженцев по-прежнему в силе, однако они не привязаны к конкретной стране происхождения", - указала министр.

Напомним, принимая во внимание серьезную угрозу безопасности Украины со стороны России и вероятность обострения ситуации на границе России с Украиной, Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии, находящихся на Украине, в ближайшее время покинуть ее.

Для выезда Министерство иностранных дел рекомендует использовать любые доступные безопасные транспортные средства - воздушные или наземные маршруты, ведущие в или через страны-члены Европейского союза или НАТО.

Латвийцы, которые не могут покинуть Украину по обоснованным причинам, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство Латвии в Киеве, принимая во внимание актуальную информацию.

МИД призывает сейчас не ездить на Украину.


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