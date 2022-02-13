На полке магазина обнаружили календарь со Сталиным на обложке. Можно ли такое вообще продавать?

Как пояснили в Службе государственной безопасности, согласно действующему нормативному регулированию, использование изображения диктатора СССР Иосифа Сталина в публичных материалах в Латвии не запрещено, если только это не связано с прославлением, отрицанием или оправданием преступлений, совершенных сталинским режимом.

В то же время, по оценке службы, такие календари на полках магазина не способствует сплочению латвийского общества.

Сталинский режим осуществлял преступления против человечества, принеся многим народам сильнейшее разрушение, поэтому прославление советского диктатора оценивается как неэтичное.

Более того, использование изображение Сталина в публичных материалах, если только это не делается в образовательных и научных целях, соответствует политической цели российской истории прославлять Иосифа Сталина, представляя его героем.

На то, что важно не только изображение, но и его послание, указал и руководитель отдела публичной истории Музея оккупации Гинт Апалс: "В этом значении важно, какую смысловую нагрузку несет изображение. И в новейшей экспозиции Музея оккупации, конечно, будет изображение Сталина с той целью, чтобы люди через изображение подчеркнули злую, преступную природу советского режима, те страдания, к которым привел этот режим латышский народ. Конечно, нужно спросить, какова цель календаря: прославлять Сталина или отразить преступную сущность руководимого им режима".

Если углубиться в содержание календаря, то оказывается, что он посвящен плакатам советских времен, которые заняли прочное место в истории искусства.

Впрочем, возможно, без помощи искусства статус культа диктаторов и тиранов не был бы столь значительным. "Плакат - короткое послание, крупноформатная работа. Он несет какую-то задачу, короткий содержательный текст - "Слава Сталину" или "Слава правителю". И в обоих тоталитарных режимах - как в советском, так и в нацистском - эти прославление и культ несомненно были, это не только культ Сталина", - пояснил эксперт Латвийского национального архива Айнар Бамбалс.

"Конечно, люди, пострадавшие от сталинского режима, такие действия обоснованно могут считать обидными. И это можно сравнить с использованием многих других символов оккупации в публичном пространстве Латвии сегодня, тут нет никакой разницы", - сказал историк Апалс.

В то же время историки признают, что календарь - это меньшее из зол, если сравнивать с доступной в отдельных магазинах литературой.