Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями" Айван Райтман
Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман (Ivan Reitman) умер на 76-м году жизни. Он скончался мирно во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии, пишет Associated Press.
Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман (Ivan Reitman) умер на 76-м году жизни. Он скончался мирно во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии, пишет Associated Press.
"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Мы надеемся, что те, кто знал его фильмы, навсегда запомнят его", - сообщила семья Райтмана.
В качестве режиссера Айван дебютировал в 1968 году, выпустив короткометражную ленту "Ориентация". В дальнейшем в 1980-е он стал известен как режиссер комедийных фильмов. Он снял такие ленты, как "Фрикадельки", "Добровольцы поневоле", первые две части "Охотников за привидениями", "Близнецы", "Детсадовский полицейский", "Джуниор", "Эволюция" и многие другие. Также в качестве продюсера он работал над картинами "Бетховен", "Космический джем", "Убей меня нежно", "Дорожное приключение", "Евротур" и другими. В 1998 году Райтман стал сооснователем кинокомпании The Montecito Picture Company.
BREAKING: Ivan Reitman, the influential filmmaker and producer behind beloved comedies from “Animal House” to “Ghostbusters,” has died at 75, his family said. https://t.co/cRyzdKSrZH— The Associated Press (@AP) February 14, 2022