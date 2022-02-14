Признанные контактными лицами школьники больше не должны соблюдать карантин

Для участия в очном процессе основного и среднего образования, включая программы по интересам и профессионального направления, учащийся, идентифицированный как контактное лицо, больше не должен соблюдать домашний карантин, если проводится рутинный скрининг. Больше не будет требоваться домашний карантин в течение десяти дней при возвращении в учебное заведение без отрицательного теста, а также не будет условия о тестировании в течение семи дней.

Работники образования, студенты и ассистенты, которые были определены в качестве контактных лиц, также могут не соблюдать условия домашнего карантина, продолжая скрининг под наблюдением ответственного лица, назначенного работодателем или руководителем учреждения.

При этом университеты и колледжи продолжат проводить тестирование за свой счет.

Для участия в процессе очного обучения в дошкольном образовании учащийся, установленный как контактное лица, может, как и прежде, не соблюдать домашний карантин, если с момента последнего контакта с инфицированным прошло не менее десяти дней.