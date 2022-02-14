Простые лайфхаки, которые следует учитывать при жарке креветок

Свежие (можно определить по сероватому оттенку) или размороженные креветки - в панцире или без панциря – следует обжаривать всего по несколько минут с каждой стороны до легкого розового цвета.

Замороженные креветки лучше всего размораживать постепенно в нижнем отделении холодильника.

Креветки обычно обжаривают на качественном оливковом масле или масле из виноградных косточек, обильно добавив мелко нарезанный чеснок. В самом конце для более насыщенного вкуса добавьте сливочное масло с травами и немного белого сухого вина или лимонный сок. Для креветок очень подходят розмарин и тимьян, а также хорошо знакомая нам петрушка.

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Как узнать, что креветки готовы? Вот, простой совет!

Когда креветки на сковороде сворачиваются полумесяцем - это верный признак того, что креветки полностью готовы. Пережаренные креветки больше напоминают букву "О",

а этого нельзя допускать ни в коем случае, так как слишком долго жаренные креветки станут жесткими.