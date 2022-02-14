Простые лайфхаки, которые следует учитывать при жарке креветок
Мартиньш Ритиньш однажды сказал, что ничего, абсолютно ничего в мире не может быть хуже пережаренного лосося. Эту легендарную поговорку можно применить и к креветкам.
Мартиньш Ритиньш однажды сказал, что ничего, абсолютно ничего в мире не может быть хуже пережаренного лосося. Эту легендарную поговорку можно применить и к креветкам.
Свежие (можно определить по сероватому оттенку) или размороженные креветки - в панцире или без панциря – следует обжаривать всего по несколько минут с каждой стороны до легкого розового цвета.
Креветки обычно обжаривают на качественном оливковом масле или масле из виноградных косточек, обильно добавив мелко нарезанный чеснок. В самом конце для более насыщенного вкуса добавьте сливочное масло с травами и немного белого сухого вина или лимонный сок. Для креветок очень подходят розмарин и тимьян, а также хорошо знакомая нам петрушка.
Как узнать, что креветки готовы? Вот, простой совет!
а этого нельзя допускать ни в коем случае, так как слишком долго жаренные креветки станут жесткими.
Вареные креветки, которые можно узнать по оранжево-розовому цвету, тоже можно "оживить", только учтите, что их нельзя жарить, чтобы морепродукт не потерял сочность и нежную консистенцию. Достаточно погреть масло с чесноком и зеленью и просто полить креветки, чтобы они разогрелись.