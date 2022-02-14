Полиция просит предъявить обвинение водителю, насмерть сбившему восьмилетнюю девочку

Днем 9 января в Риге, на улице Андрея Сахарова, водитель автомобиля Mercedes-Benz на регулируемом пешеходном переходе сбил трех пешеходов, которые были доставлены в медицинское учреждение. После ДТП водитель скрылся с места аварии. Позднее от полученных травм в медицинском учреждении скончалась девочка 2013 года рождения.

Первоначально был задержан мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, но затем следствие установило, что виновником аварии был другой человек - мужчина 1989 года рождения.

11 февраля уголовный процесс был передан в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по двум статьям Уголовного закона - за нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, управляющим транспортным средством в нетрезвом состоянии и повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшего или смерть.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет и лишением права управления транспортными средствами на срок до десяти лет.

Во-вторых, мужчине может быть предъявлено обвинение в том, что он покинул место ДТП - за это полагается лишение свободы на срок до четырех лет, общественные работы или штраф с лишением прав на срок от трех до семи лет.