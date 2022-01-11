Трагическая авария в Плявниеках: сбитая пьяным водителем девочка скончалась

ДТП произошло 9 января. Как рассказали в полиции, три человека, в том числе ребенок, пересекали пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В тот момент Mercedes, ехавший по улице Сахарова, не остановился и сбил пешеходов, после чего скрылся с места событий.

По неофициальной информации, все трое пострадавших - члены одной семьи: девочка 2013 года рождения, ее мама и бабушка. Серьезнее всех пострадала именно девочка.

Несмотря на то, что преступник покинул место происшествия, полиции при помощи свидетелей удалось выяснить его местонахождение. Вскоре после аварии неподалеку на улице Дзеню был задержан мужчина 1987 года рождения. Свою вину он признал.

"У него было констатировано 2,8 промилле алкоголя, кроме того, он управлял машиной без прав", - рассказал представитель полиции.

Суд к водителю в качестве меры пресечения применил арест. Полиция продолжает досудебное расследование.