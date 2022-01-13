В Плявниеках на улице Сахарова жители создали памятное место, посвященное восьмилетней девочке, жизнь которой оборвалась 11 января, через два дня после того, как 9 января ее сбил пьяный водитель на пешеходном переходе.

На этом месте лежат цветы, игрушки и свечи.

Уже сообщалось, что ДТП произошло 9 января. Как рассказали в полиции, три человека, в том числе ребенок, пересекали пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В тот момент Mercedes, ехавший по улице Сахарова, не остановился и сбил пешеходов, после чего скрылся с места событий.

По неофициальной информации, все трое пострадавших - члены одной семьи: девочка 2013 года рождения, ее мама и бабушка. Серьезнее всех пострадала именно девочка.

Несмотря на то, что преступник покинул место происшествия, полиции при помощи свидетелей удалось выяснить его местонахождение. Вскоре после аварии неподалеку на улице Дзеню был задержан мужчина 1987 года рождения. Свою вину он признал.

"У него было констатировано 2,8 промилле алкоголя, кроме того, он управлял машиной без прав", - рассказал представитель полиции.

Суд применил к водителю в качестве меры пресечения арест. Полиция продолжает досудебное расследование.