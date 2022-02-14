В Ригу прибудет президент Германии. С Левитсом они отправятся на стройплощадку Rail Baltica

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, конференция пройдет 16 февраля в Рижском замке. В свою очередь на переговорах президентов двух стран будет обсуждаться широкий круг двусторонних и международных тем, в том числе вопросы европейской безопасности.

15 февраля президент Германии встретится с Левитсом в Рижском замке. После встречи состоится совместная пресс-конференция президентов. 16 февраля Штайнмайер выступит с докладом "Выводы об общих конституционных традициях для демократической и свободной Европы" на международной научной конференции "Конституции Латвийской Республики - 100 " в Рижском замке.

После участия в конференции президенты Латвии и Германии посетят дом Вагнера в качестве патронов проекта по его реконструкции. Также они отправятся на строительную площадку Rail Baltica, чтобы подчеркнуть важность проекта для будущего сообщения в регионе Балтийского моря.