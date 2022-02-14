Снятие ковид-ограничений: вопрос о сертификатах все еще открыт

требование о наличии сертификатов для работы будет сохраняться в таких секторах, как здравоохранение, образование, а также в других сферах, где работники имеют непосредственный контакт с клиентами,

но на всех работников публичного сектора оно распространяться не будет.

Отмена ограничений

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") внесет на рассмотрение на ближайшем заседании Кабинета министров план поэтапного уменьшения коронавирусных ограничений, о котором формирующие правительство партии концептуально договорились 10 февраля.

Как сообщили LЕТА в Министерстве здравоохранения, Павлютс заявил, что, учитывая крайне сложную и нестабильную ситуацию в сфере здравоохранения, в Латвии планируется постепенное ослабление мер безопасности.

Первым этапом станет ослабление мер безопасности для детей с 16 февраля, а также отмена ограничения на время работы магазинов.

Как указали в Минздраве, с учетом того, что пандемия Covid-19 среди детей и подростков достигла своего пика и пошла на спад, с 16 февраля дети и молодежь смогут без ограничений находиться в "зеленой" среде, а также посещать кружки по интересам, коллективы самодеятельности и заниматься спортом без предъявления ковид-сертификатов или результатов тестов.

Уже приняты поправки к правилам Кабинета министров, согласно которым с 14 февраля на студентов и преподавателей, ставших контактными лицами заболевшего Covid-19, не будут распространяться условия карантина. С 16 февраля планируется начать применять аналогичный порядок в дошкольных учреждениях. Безопасность учащихся и преподавателей в образовательных учреждениях по-прежнему будет обеспечиваться всеобъемлющим тестированием, подчеркнули в министерстве.

Самое масштабное смягчение мер безопасности

Второй этап с 1 марта предусматривает самое масштабное на сегодня смягчение мер безопасности. Планируется открытие закрытых до сих пор отраслей, таких как развлекательные заведения внутри помещений, аттракционы, ночные клубы. Также планируется отменить ограничение на рабочее время и требование о предъявлении ковид-сертификата в розничной торговле. При этом будет сохранено требование об обеспечении минимальной площади в 15 квадратных метров на каждого посетителя.

С марта министерство также планирует значительно увеличить число посетителей организованных мероприятий (до 3000 человек), сняв требование о регистрации посетителей и соблюдении дистанции между посадочными местами, а также снять запрет на проведение мероприятий без посадочных мест. При этом на частных мероприятиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе смогут собираться до 50 человек. Кроме того, впредь не будут применяться ограничения на численность коллективов самодеятельности, спортивных и учебных групп.

Министерство также планирует разрешить въезд туристов из всех стран при наличии ковид-сертификата или отрицательного результата теста на коронавирус без требования о соблюдении самоизоляции. При этом будет продолжено использование медицинских масок или респираторов FFP2 в помещениях, в то время как обязательные требования о вентиляции, соблюдении дистанции и удаленной работе будут иметь рекомендательный характер. При этом больше не надо будет предъявлять сертификат Covid-19 на мероприятиях и при получении услуг вне помещений.

До 1 апреля сертификаты "Covid-19" будут использоваться внутри помещений в среде повышенного риска: на публичных мероприятиях (представления, концерты, киносеансы, спортивные соревнования, включая зону зрителей), в ночных клубах, на аттракционах, при занятиях спортом, в кружках самодеятельности, заведениях общественного питания, при индивидуальном оказании услуг, когда не используются маски или респираторы FFP2. Срок действия сертификатов на получение услуг продлен с 15 февраля до 1 апреля.

Кроме того, требование о наличии сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или бустерной вакцинации останется обязательным для работы в образовательных учреждениях, центрах социального ухода, медицинских учреждениях. В министерстве отмечают, что требование будет распространяться и на сотрудников, которые контактируют с клиентами в публичном секторе и в местах, где требуется использование ковид-сертификатов. В остальных случаях необходимость сертификата будет определять работодатель.