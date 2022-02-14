За неделю число больных Covid-19 в больницах выросло на 15,9%

На прошлой неделе в больницы ежедневно госпитализировали в среднем 147 человек. Тяжелое течение заболевания было в среднем у 7% больных.

В среднем в день проводилось 23 613 тестов и выявлялось 9788 новых случаев. Из всех проведенных тестов 13% (21 744 теста) относились к скринингу в образовательных учреждениях, а 87% (143 550 тестов) - к остальному населению. Из положительных случаев 10% (6742) были связаны с образовательными учреждениями. SPKC отмечает, что количество проведенных тестов увеличилось на 5,4%, а количество положительных случаев - на 12,1%.

Коэффициент репродукции вируса Covid-19 немного снизился - с 1,1 до 1,08 за последнюю неделю.