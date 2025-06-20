Премьер-министр: коалиция стабильна

Как подчеркнула премьер, Абрама подтвердила, что в вопросах государственного значения будет поддерживать коалицию.

Это она доказала и в ходе голосования в четверг, 19 июня, по запросу об отставке главы правительства, отметила премьер-министр.

"Правительство продолжает работать, коалиция продолжает работать, мы идем вперед", - подчеркнула Силиня.

Она выразила уверенность, что и при рассмотрении бюджета количество голосов не будет решающим, если политики смогут договориться. Абрама поддерживает вопросы, подразумевающие экономию, подчеркнула Силиня, добавив: "Если бы было меньше 50 голосов, то были бы основания для беспокойства".

Ранее сообщалось, что Абрама покинула фракцию "Прогрессивных" в Сейме, таким образом у коалиции в парламенте сократилось большинство.