Аферистка из России Анна Сорокина прокомментировала сериал Netflix о себе

Сорокина, которая сейчас находится в иммиграционной тюрьме из-за просроченной визы, говорила с журналистом издания по телефону.

О раскаянии

Девушка рассказала, что жалеет о своих финансовых преступлениях и о том, как люди "воспринимают ее дело".

"Оглядываясь назад, я бы многое изменила, но жизнь не так устроена. Поэтому я просто опираюсь на свой опыт и учусь", - добавила она.

Интересно, что еще в 2019 году она утверждала, что не сожалеет о содеянном.

31-летняя Сорокина также отметила, что сильно изменилась по сравнению с тем, какой была в возрасте 25 лет. Именно этот период ее жизни показывается в сериале Netflix. "Несмотря на то, что я много путешествовала и жила в Европе, США и других странах, я была от всего отгорожена. Побывав в тюрьме и пройдя через систему уголовного правосудия, я столкнулась с совершенно другими людьми, и мои прежние проблемы кажутся просто смешными", - добавила Сорокина.

О сериале Netflix и полученных средствах

За пожизненные права на сериал "Изобретая Анну" и полученные консультации Netflix заплатил Сорокиной 320 тысяч долларов. 198 тысяч долларов она потратила на выплату долгов кредиторам, а остальное - на судебные издержки.

"Я хочу посмотреть сериал, но нужно подождать, пока я выйду из тюрьмы.

Очевидно, что я не могу создать учетную запись Netflix, пока нахожусь в заключении", - сказала Сорокина Daily Mail. Анна отметила, что, несмотря на сотрудничество с режиссером проекта Шондой Раймс, она не знает, будет ли сериал правдивым.

О новом задержании

В феврале 2021 года Сорокину за хорошее поведение условно-досрочно освободили из тюрьмы в США, где она с мая 2019 года отбывала срок за мошенничество. Но уже в апреле ее снова арестовали из-за просроченной визы.

Сорокина рассказала, что во время заключения Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) трижды общалась с ней. В последний раз разговор был в декабре 2020 года. Как отмечает девушка, ей дали понять, что она им "неинтересна":

"Поэтому я была в шоке, когда меня арестовали. Я знала, что это возможно, но моя ситуация (с визой) за шесть недель не изменилась", - отметила Сорокина.

О планах на будущее

Анна Сорокина рассказала о своих будущих проектах. В данный момент она работает над документальным проектом с продюсерской компанией Bunim Murray Productions, а также над подкастом. Кроме этого, она пишет книгу о своей жизни в тюрьме. В интервью Daily Mail она отметила, что уже ведет переговоры с разными издательствами.