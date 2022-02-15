В Эстонии полиция поймала подозреваемого всего через 20 минут после совершения убийства

По предварительным данным, мужчины вместе распивали алкоголь в квартире на улице Ааса и между ними возникла ссора. Согласно подозрению, 23-летний мужчина неоднократно ударил острым предметом 59-летнего мужчину. После этого подозреваемый покинул квартиру.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант пояснил, что прибывшие на место сотрудники полиции сразу же начали устанавливать личность подозреваемого, его приметы и возможное направление движения.

"Вскоре в Центр тревоги позвонил бдительный гражданин и сообщил, что видел окровавленного молодого человека, который идет по городу в носках. Не зная точно, что произошло, человек сообщил об этом в Центр тревоги. Полиция начала искать мужчину в том же районе и около 17.25 подозреваемый был задержан", — описал Клиймант и поблагодарил бдительного гражданина, звонок которого позволил быстрее установить возможное местонахождение подозреваемого.

"Это суровая правда жизни, что самые серьезные насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются знакомыми людьми. Обычно играет роль и совместное употребление алкоголя, если возникшие конфликты уже не разрешаются словесно и они приобретают насильственных характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью", — сказал Клиймант.