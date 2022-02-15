Госконтроль: земельная реформа может завершиться через 20 лет или позже

В результате ревизии установлено, что на 1 июня 2021 года в перечень земельных участков, подлежащих замерам из средств государственного бюджета, было включено 3884 единицы. До 2022 года Государственная земельная служба (ГЗС) запланировала финансирование в размере 70 000 евро в год на кадастровое обследование земель, что позволило проводить замеры в среднем 80 участков в год. С 2022 года планируется выделять 140 000 евро в год, что позволит измерить 160-170 земельных владений в год.

Если продолжать такими темпами, то этот процесс продлится еще как минимум 20 лет, прогнозирует Госконтроль. В то же время ревизией установлено, что перечень земель, подлежащих замерам за средства государственного бюджета, содержит недостоверные данные, так как не исключает земельные участки, на замеры которых средства не положены.

Ревизия также показала, что нет ни одного учреждения, ответственного за планирование и координацию завершения земельной реформы. Также не оценивается, были ли и в какой степени достигнуты цели реформы и какие правовые решения могли бы привести к ее более скорому завершению. Госконтроль также отмечает, что не установлены сроки завершения земельной реформы и мер, которые должны быть осуществлены в ее рамках, что в целом не способствует ее завершению и оформлению прав на собственность в обозримом будущем.

Проверка показала, что Министерство юстиции и ГЗС не располагают информацией о том, у какого количества собственников все еще не восстановлены права собственности на землю. Реформа также привела к тому, что образовалось значительное количество земельных единиц, принадлежащих государству и органам самоуправления, которые так и не были учтены в кадастре.

Хотя ни одно учреждение целенаправленно не координирует завершение земельной реформы, ГЗС и ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" продолжают выполнять возложенные на них функции: ГЗС организует кадастровое обследование земли из средств государственного бюджета, а "Possessor" заключает договоры о выкупе земли. Однако стоимость администрирования этих функций слишком высока по сравнению с количеством решаемых вопросов.

"Чем дольше не будет обеспечено финансирование кадастрового обследования земли из государственного бюджета и чем дольше можно будет использовать приватизационные сертификаты при расчетах по выкупу (приобретению) земли, тем дороже это будет для государства. Если сейчас на кадастровое обследование земли за государственный счет необходимо 2,8 млн евро, то при продолжении земельной реформы в прежнем режиме только в ближайшие 20 лет на администрирование потребуется 3,46 млн евро", - говорит Яунземе.