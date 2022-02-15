Вт, 15.02.2022
Если Россия нападет на Украину, риски безопасности возникнут и для Латвии Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны
Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны

Госконтроль: земельная реформа может завершиться через 20 лет или позже

Поля в окрестностях Елгавы ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

При нынешнем подходе земельная реформа будет завершена через 20 и более лет, а ее администрирование будет стоить больше, чем реализация - ориентировочно 3,46 млн евро, в то время как на кадастровое обследование земли потребуется приблизительно 2,8 млн евро из государственного бюджета. К таким выводам пришел Государственный контроль в результате проведенной ревизии.

Госконтроль указывает, что принятые Кабинетом министров решения о завершении земельной реформы на всей территории страны, кроме Тукумса и Риги, создают впечатление, что она почти завершена. Однако это не так: до сих пор продолжается кадастровое обследование земель, прием решений о восстановлении прав собственности на землю, заключение договоров о выкупе (продаже) земли и оформление прав собственности.

Член совета и директор второго ревизионного департамента Госконтроля Кристине Яунземе поясняет, что, хотя государство и обязалось провести кадастровые замеры земли за государственный счет для тех землевладельцев, которые владели недвижимостью в Латвии на 21 июля 1940 года, и их оставшихся в живых супругов, детей и внуков, политически репрессированных и инвалидов первой группы, замеры осуществляются крайне медленно.

"Например, в 2021 году проводится измерение земельных участков, которые были поставлены на очередь еще до 2008 года. Часто люди при жизни не могут дождаться очереди, восстановление прав собственности переходит к нескольким поколениям их наследников. Поэтому люди в основном проводят кадастровое измерение за свой счет, не дожидаясь господдержки", - отмечает Яунземе.

В результате ревизии установлено, что на 1 июня 2021 года в перечень земельных участков, подлежащих замерам из средств государственного бюджета, было включено 3884 единицы. До 2022 года Государственная земельная служба (ГЗС) запланировала финансирование в размере 70 000 евро в год на кадастровое обследование земель, что позволило проводить замеры в среднем 80 участков в год. С 2022 года планируется выделять 140 000 евро в год, что позволит измерить 160-170 земельных владений в год.

Если продолжать такими темпами, то этот процесс продлится еще как минимум 20 лет, прогнозирует Госконтроль. В то же время ревизией установлено, что перечень земель, подлежащих замерам за средства государственного бюджета, содержит недостоверные данные, так как не исключает земельные участки, на замеры которых средства не положены.

Ревизия также показала, что нет ни одного учреждения, ответственного за планирование и координацию завершения земельной реформы. Также не оценивается, были ли и в какой степени достигнуты цели реформы и какие правовые решения могли бы привести к ее более скорому завершению. Госконтроль также отмечает, что не установлены сроки завершения земельной реформы и мер, которые должны быть осуществлены в ее рамках, что в целом не способствует ее завершению и оформлению прав на собственность в обозримом будущем.

Проверка показала, что Министерство юстиции и ГЗС не располагают информацией о том, у какого количества собственников все еще не восстановлены права собственности на землю. Реформа также привела к тому, что образовалось значительное количество земельных единиц, принадлежащих государству и органам самоуправления, которые так и не были учтены в кадастре.

Хотя ни одно учреждение целенаправленно не координирует завершение земельной реформы, ГЗС и ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" продолжают выполнять возложенные на них функции: ГЗС организует кадастровое обследование земли из средств государственного бюджета, а "Possessor" заключает договоры о выкупе земли. Однако стоимость администрирования этих функций слишком высока по сравнению с количеством решаемых вопросов.

"Чем дольше не будет обеспечено финансирование кадастрового обследования земли из государственного бюджета и чем дольше можно будет использовать приватизационные сертификаты при расчетах по выкупу (приобретению) земли, тем дороже это будет для государства. Если сейчас на кадастровое обследование земли за государственный счет необходимо 2,8 млн евро, то при продолжении земельной реформы в прежнем режиме только в ближайшие 20 лет на администрирование потребуется 3,46 млн евро", - говорит Яунземе.

В целях содействия завершению земельной реформы в обозримые сроки и экономичного использования средств государственного бюджета аудиторы предлагают внешним нормативным актом четко определить орган, ответственный за планирование и координацию завершения реформы; рассмотреть возможность установки окончательных сроков на проведение реформы, ускорить кадастровое обследование земель из средств государственного бюджета, выделив соответствующие средства на администрирование процесса и предоставляя общественности достоверные и отслеживаемые данные об очереди на кадастровые замеры земли за счет государства.

Госконтроль рекомендует Кабинету министров определить внешним нормативным актом орган, ответственный за планирование, реализацию и координацию завершения земельной реформы, оценить возможность установки сроков предоставления бывшими собственниками или их наследниками недостающих документов и проведения земельно-кадастровых замеров для принятия решения о восстановлении права собственности на землю, выделении равноценного земельного участка и заключении договоров о выкупе (купли-продаже) земель; определить сроки заключения договоров купли-продажи земель, предусматривающие утрату прав в связи с неисполнением обязательств в указанный срок, а также сроки, в которые ответственные органы должны принять и заключить соответствующие решения и договоры.

Ревизоры призвали Министерство юстиции в сотрудничестве с заинтересованными учреждениями найти решения для завершения земельной реформы в Риге, в том числе оценить необходимость внесения изменений в законодательство и, при необходимости, предложить поправки к земельной реформе.

Кроме того, в сотрудничестве с ГЗС Министерству юстиции надлежит оптимизировать организацию земельно-кадастровой съемки за государственный счет, чтобы она осуществлялась быстрее и меньшими ресурсами.

Ревизоры рекомендуют ГЗС обеспечить точность данных о земельных участках в перечне земельных единиц, подлежащих измерению из средств государственного бюджета. Базовый перечень необходимо обновлять, чтобы содержащиеся в нем данные соответствовали нормативным актам и расчет необходимых на замеры средств основывался на точных данных. Необходимо установить действия и сроки для устранения правовых барьеров. ГЗС также призвана обеспечить землевладельцам прозрачное, понятное и прослеживаемое распределение финансирования на получение услуги кадастрового обследования земли за счет государства, в том числе путем доработки внутренних нормативных актов и, при необходимости, внесения поправок во внешние нормативные акты.

После проверки Госконтроль также обратится в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития с инициативой о реализации полномочий самоуправлений по надзору, установленных законом "О самоуправлениях", в отношении тех самоуправлений, чьи земельные комиссии не передали документы и архивы в ГЗС. Кроме того Госконтроль уже неоднократно призывал Министерство экономики оценить завершение приватизации и использования приватизационных сертификатов и установить срок окончания действия приватизационных сертификатов. В противном случае в госбюджете продолжат образовываться дополнительные расходы.

Крайний срок реализации рекомендаций - ноябрь 2023 года.

Земельная реформа в Латвии началась более 30 лет назад с принятия Верховным советом закона "О земельной реформе в сельской местности Латвийской Республики". Цель земельной реформы состояла в том, чтобы вернуть бывшим владельцам земли и их наследникам собственность, принадлежавшую им на территории Латвии до 21 июля 1940 года и подвергнутую национализации, а также обеспечить возможность приобретения земли другими жителями Латвии. Возможность завершения земельной реформы обсуждалась еще в 1996 году, но спустя двадцать пять лет земельная реформа все еще не завершена.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back