Ср, 16.02.2022
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Юлия Навальная

На Таллиннском шоссе столкнулись два грузовика, движение блокировано

ФОТО: TVNET lasītājs Renārs

В Лимбажском крае из-за аварии двух грузовых автомобилей во вторник, 15 февраля, вечером заблокировано движение на Таллиннском шоссе, выяснило агентство LETA в Госполиции.

Полиция получила вызов в Лиелупскую волость около 16:15.

Движение заблокировано в обоих направлениях, информации о пострадавших нет.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi проинформировало, что место ДТП нужно объезжать по дорогам P11 (Коцены - Лимбажи - Туя) и V138 (Лани - Кирбижи - Елгавкрасты).

Читатель TVNET, находящийся на месте происшествия, сообщает, что шофер более серьезно пострадавшего автомобиля (со сорванной кабиной) получил ушибы, но все равно самостоятельно обошел место аварии.


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