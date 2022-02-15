На Таллиннском шоссе столкнулись два грузовика, движение блокировано
В Лимбажском крае из-за аварии двух грузовых автомобилей во вторник, 15 февраля, вечером заблокировано движение на Таллиннском шоссе, выяснило агентство LETA в Госполиции.
В Лимбажском крае из-за аварии двух грузовых автомобилей во вторник, 15 февраля, вечером заблокировано движение на Таллиннском шоссе, выяснило агентство LETA в Госполиции.
Полиция получила вызов в Лиелупскую волость около 16:15.
Движение заблокировано в обоих направлениях, информации о пострадавших нет.
Предприятие Latvijas Valsts ceļi проинформировало, что место ДТП нужно объезжать по дорогам P11 (Коцены - Лимбажи - Туя) и V138 (Лани - Кирбижи - Елгавкрасты).
Читатель TVNET, находящийся на месте происшествия, сообщает, что шофер более серьезно пострадавшего автомобиля (со сорванной кабиной) получил ушибы, но все равно самостоятельно обошел место аварии.
Apbraucamais ceļš satiksmes negadījuma vietai uz Tallinas šosejas (A1, 60 km.) pie Tūjas turpmāk tiek organizēts caur Aloju pa autoceļu Kocēni–Limbaži–Tūja (P11), Limbaži–Aloja (P13) un Ainaži-Matīši (P15). Esiet uzmanīgi! pic.twitter.com/T9WXvLRzhV— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 15, 2022