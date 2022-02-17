Утяшева о своем похищении: "Мне отрезают косичку"

У отца Ляйсан Утяшевой Альберта в 90-е годы стал хорошо развиваться бизнес. Она помнит, что однажды на урок ее привез водитель отца, а забирал уже другой мужчина, но машина была такая же. Она поинтересовалась, что стало с предыдущим шофером. Ей объяснили, что ему нездоровится.

Девочку отвезли за Волгоград. Утяшевой объяснили, что ее везут к папе. До этого она никогда не была у отца в офисе, поэтому ничего не заподозрила. Ляйсан привезли в какую-то деревню, в аул. Со слов телезвезды, ее встретила "хорошая женщина".

"Мне говорят: "Подождешь здесь папу". Меня никто не обижает. Я села ждать папу. Папа не приходит", - вспоминает она.

У Утяшевой в том возрасте была длинная косичка. Похитители уважительно поинтересовались, могут ли они ей отстричь косичку. Ей объяснили, что тогда отец обязательно приедет. Она подтвердила Ирине Шихман, что этой косичкой похитители пугали ее родителя.

"Мне отрезали косичку. Я поплакала немножко. Мне дали гречку. Я поела гречки. Зашла женщина в возрасте и показала на окошко. Я поняла, что могу сбежать", - вспоминает Ляйсан.

Она выбралась через окно и побежала к дороге. Поймала автостопом фуру. Водитель пожалел девочку, которая мерзла. Мужчина был в шоке от того, что она одна и так далеко от дома. Оказалось, Ляйсан отвезли под Воронеж.

В 1995 году дела в бизнесе у Альберта Утяшева стали идти плохо, и он пристрастился к алкоголю. Мать спортсменки долгое время пыталась спасти мужа, однако затем подала на развод. Ляйсан лишь недавно громко заговорила о домашнем насилии и о том, что отец периодически избивал их с матерью.