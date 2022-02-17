"Кричал от боли": актриса рассказала об ужасном опыте своего сына в учреждении "Дом любви"

Актриса и режиссер Инга Тропа-Фишере пять лет назад выбрала "Дом любви", как ей тогда казалось, как наиболее подходящий для ее сына, который тогда был во втором классе.

"Первый год в школе был замечательным. Сын шел в школу с радостью. Однако уроки христианства вызывали беспокойство - в детях сеяли слишком много греха и вины. Сын говорил дома, что в нем и других детях сидит дракон, которого нужно изгнать. Рассказывал, что они играли в игру, в которой изгоняют дракона. О таких заданиях руководство школы также информировало родителей. Это не казалось опасным, так как театральные постановки выполняют лечебные функции.

Однако на рождественских и пасхальных мероприятиях стало не по себе, так как среди задушевных спектаклей стали появляться такие, где дети разыгрывали грешников, прося Бога спасти их", - пояснила актриса.

Инга Тропа-Фишере также заметила, что поведение ее сына меняется: "Все чаще в гневе он говорил, что его нужно запереть в комнате покоя, что ему нужна комната, которую можно разрушить".

Когда Инга попыталась поговорить об этом с руководством школы, ей ответили, что сын проблемный, потому что он не слушается.

"Мы положили этому конец, когда мой сын сказал мне, что директор облил его голову химикатом для мытья унитазов и заставил продолжать мыть школьные унитазы. Причина была в том, что он не послушался учителя.

Потом сын тоже стал рассказывать, что "Дом любви" на какое-то время превратился в "Дом ужасов".

По его словам, в первый год всех усыпляли любовью, а потом начались нападки. Детей ругали, связывали руки и ноги и закрывали в комнатах покоя. Была болезненная зарядка, во время которой дети должны были сесть на землю с прямыми ногами. Тогда директор или ее муж всей тяжестью ложились на спину ребенка, причиняя ему боль. Сын сказал, что с ним такое было несколько раз, он кричал от боли и почти терял сознание. Ему сказали, что это хорошо, потому что криком и болью из ребенка изгоняется сатана", - рассказала мать мальчика.

Уже сообщалось, что дошкольное учреждение "Дом любви" внедряет альтернативный метод обучения и воспитания детей "Педагогика любви", созданный латвийскими специалистами. Цель метода состоит в том, чтобы "обеспечить каждому ребенку среду, в которой он мог бы расти и развиваться в соответствии со своей истинной внутренней природой, понимать и говорить о мире своих чувств, открываться и ежедневно развивать свои уникальные таланты и творческие способности".