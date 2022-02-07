В рижском детском саду связывают детей: начат уголовный процесс

Дошкольное учреждение "Дом любви" внедряет альтернативный метод обучения и воспитания детей "Педагогика любви", созданный латвийскими специалистами. Цель метода состоит в том, чтобы "обеспечить каждому ребенку среду, в которой он мог бы расти и развиваться в соответствии со своей истинной внутренней природой, понимать и говорить о мире своих чувств, открыватьcя и ежедневно развивать свои уникальные таланты и творческие способности".

Автор "Педагогики любви" - хозяйка школы Инна Грасмане, психолог по образованию. В программе сказано, что если дети не слушаются, их помещают в домики мира, которых всего три. Часто им связывают руки или ноги. Дети также могут получить перец на язык за грубые слова.

Для старших воспитанников методы дисциплины немного другие – болевая гимнастика.

Эвия Рацене, директор Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI), рассказала программе, что детям школьного возраста реже связывают руки.

"Но практически все как один говорили, что больше такие методы применяют к детям из детского сада, и мы поняли, что один ребенок, которому полтора года, его также часто связывают и изолируют. Ну, лечат", - признала Рацене.

Представительница VBTAI также сказала, что в учреждении за нецензурную брань детям моют языки мыльным раствором и заставляют есть что-то острое – дети не смогли сказать, что именно это было.

В передаче поясняется, что права VBTAI налагать какие-либо санкции на частные учебные заведения ограничены. Можно только зафиксировать возможные нарушения. Дальнейшая информация передается в Государственную полицию.

Представитель полиции Олег Лавчиновский в передаче подтвердил, что заявление от VBTAI поступило в полицию и возбуждено уголовное дело. Государственная служба качества образования также возбудила дело о проверке.

Глава "Дома любви" Грасмане рассказала агентству LETA, что в образовательном учреждении учатся дети, которые не смогли адаптироваться в других учебных заведениях, а также дети с агрессией, нарушениями поведения или развития.

При этом она утверждает, что в "Доме любви"нет "жестокости и действий, причиняющих вред психическому или физическому здоровью ребенка". Детей также не унижают, не отталкивают, не обзывают, словесно не оскорбляют по поводу того, кем они являются или не являются, и их не бросают.

"Детей уважают, хвалят, исцеляют, любят, они открыты для творчества, с ними разговаривают и объясняют", - говорит Грасмане.

Руководитель "Дома любви" поясняет, что в учебном заведении внедряется разработанная ею педагогическая система "Педагогика любви" и что школу посещают как одаренные дети, так и осуществляется педагогическая коррекционная работа для детей с нарушениями поведения, которые интегрируется в группу здоровых детей.

"Дети с агрессией, нарушениями поведения или развития, когда посещают образовательное учреждение, проходят "педагогику любви" и получают соответствующую поведенческую коррекцию, переживают себя, учатся чувствовать, и личность детей часто восстанавливает равновесие, восстанавливает мотивацию к обучению, восстанавливает уверенность в себе", - говорит Грасмане.

Она сообщает, что система дисциплины состоит из разных аспектов - ритуалы, беседы с детьми о чувствах, безраздельное внимание учителя к ребенку, конфирмация, подача ребенку положительной словесной программы, реализация мотивационной системы, лечебные истории для детей, установление контакта с каждым ребенком.

Грасмане также заявляет, что сюжет передачи Aizliegtais paņēmiens о "Доме любви" основан на "процессах, которые вырваны из контекста". "Это обвинения, которые не соответствуют действительности", - сказала глава учреждения.