Пн, 7.02.2022
В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии. Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
1

В рижском детском саду связывают детей: начат уголовный процесс

ФОТО: Shutterstock

Государственная полиция возбудила уголовное дело против дисциплинарных методов, применяемых в рижском частном дошкольном образовательном учреждении "Дом любви", где детям не только связывают руки и ноги, но и моют рты мыльной водой, сообщает передача Aizliegtais paņēmiens на LTV.

Дошкольное учреждение "Дом любви" внедряет альтернативный метод обучения и воспитания детей "Педагогика любви", созданный латвийскими специалистами. Цель метода состоит в том, чтобы "обеспечить каждому ребенку среду, в которой он мог бы расти и развиваться в соответствии со своей истинной внутренней природой, понимать и говорить о мире своих чувств, открыватьcя и ежедневно развивать свои уникальные таланты и творческие способности".

Автор "Педагогики любви" - хозяйка школы Инна Грасмане, психолог по образованию. В программе сказано, что если дети не слушаются, их помещают в домики мира, которых всего три. Часто им связывают руки или ноги. Дети также могут получить перец на язык за грубые слова.

Для старших воспитанников методы дисциплины немного другие – болевая гимнастика.

1

Эвия Рацене, директор Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI), рассказала программе, что детям школьного возраста реже связывают руки.

"Но практически все как один говорили, что больше такие методы применяют к детям из детского сада, и мы поняли, что один ребенок, которому полтора года, его также часто связывают и изолируют. Ну, лечат", - признала Рацене.

Представительница VBTAI также сказала, что в учреждении за нецензурную брань детям моют языки мыльным раствором и заставляют есть что-то острое – дети не смогли сказать, что именно это было.

В передаче поясняется, что права VBTAI налагать какие-либо санкции на частные учебные заведения ограничены. Можно только зафиксировать возможные нарушения. Дальнейшая информация передается в Государственную полицию.

Представитель полиции Олег Лавчиновский в передаче подтвердил, что заявление от VBTAI поступило в полицию и возбуждено уголовное дело. Государственная служба качества образования также возбудила дело о проверке.

Глава "Дома любви" Грасмане рассказала агентству LETA, что в образовательном учреждении учатся дети, которые не смогли адаптироваться в других учебных заведениях, а также дети с агрессией, нарушениями поведения или развития.

При этом она утверждает, что в "Доме любви"нет "жестокости и действий, причиняющих вред психическому или физическому здоровью ребенка". Детей также не унижают, не отталкивают, не обзывают, словесно не оскорбляют по поводу того, кем они являются или не являются, и их не бросают.

"Детей уважают, хвалят, исцеляют, любят, они открыты для творчества, с ними разговаривают и объясняют", - говорит Грасмане.

1

Руководитель "Дома любви" поясняет, что в учебном заведении внедряется разработанная ею педагогическая система "Педагогика любви" и что школу посещают как одаренные дети, так и осуществляется педагогическая коррекционная работа для детей с нарушениями поведения, которые интегрируется в группу здоровых детей.

"Дети с агрессией, нарушениями поведения или развития, когда посещают образовательное учреждение, проходят "педагогику любви" и получают соответствующую поведенческую коррекцию, переживают себя, учатся чувствовать, и личность детей часто восстанавливает равновесие, восстанавливает мотивацию к обучению, восстанавливает уверенность в себе", - говорит Грасмане.

Она сообщает, что система дисциплины состоит из разных аспектов - ритуалы, беседы с детьми о чувствах, безраздельное внимание учителя к ребенку, конфирмация, подача ребенку положительной словесной программы, реализация мотивационной системы, лечебные истории для детей, установление контакта с каждым ребенком.

Грасмане также заявляет, что сюжет передачи Aizliegtais paņēmiens о "Доме любви" основан на "процессах, которые вырваны из контекста". "Это обвинения, которые не соответствуют действительности", - сказала глава учреждения.

По ее словам, в "Доме любви" детей не наказывают. Эта специально разработанная система дисциплины применяется для отдельных детей по согласованию с их родителями.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back