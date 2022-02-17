Чт, 17.02.2022
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Андрис Пелшс, госсекретарь Министерства иностранных дел

Латвиец, который домогался стюардессы в самолете Ryanair, выплатил ей 2500 евро

Самолет Ryanair ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Артур Нагорный, директор латвийской строительной компании, который 8 февраля сексуально домогался стюардессы в самолете Ryanair, освобожден после выплаты потерпевшей компенсации в размере 2500 евро, сообщает издание Independent.

В пятницу, 11 февраля, суд не приговорил его ни к какому иному приговору.

Обвиняемый из Латвии признал свою вину в сексуальном насилии. Бизнесмен заплатил стюардессе 2500 евро.

Как сообщалось, 8 февраля Нагорный через Станстед и Дублин направился в Ниццу, чтобы затем полететь обратно в Ригу.

Во время полета мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал, облокотившись на пожилую женщину, а затем помочился в пассажирском кресле.

Когда стюардесса Ryanair говорила с мужчиной, он поднял ее юбку и начал осуществлять действия сексуального характера.

На суде сообщили, что стюардессе было всего 18 лет, и она работает в этой должности всего шесть недель. По приземлению Нагорного задержали в Дублине. 

Судья сообщила, что мужчина при первой же возможности признал свою вину, выплатил компенсацию и извинился. "Этого не должно было произойти", - сказал он на суде.


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