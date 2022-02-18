На российской границе в трейлере для транспортировки лошадей нашли 616 кг гашиша

Один из крупнейших за последние годы груз гашиша сотрудники обнаружили в минувшее воскресенье, 13 февраля. На основе оперативной информации у таможенной полиции возникли подозрения по поводу одного из грузовых автомобилей, который из Испании через Францию и Германию, затем на пароме в Латвию транспортировал в Россию лошадей. Подозрительный автомобиль был остановлен на пограничном пункте в Терехово.

Как сообщил директор управления налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш,

в ходе досмотра обнаружилось, что в трейлере для лошадей под полом было оборудовано несколько тайников, в которых было спрятано в целом 616 кг гашиша.

Страной происхождения наркотиков, скорее всего, является Марокко, и они предназначались для реализации в России.

Как сообщил представитель СГД, такое количество наркотиков оценивается в сумму от 4,2 до 7 млн евро. Схема провоза наркотиков была придумана с учетом того, что трейлеры с лошадьми на таможне не проходят проверку сканером.

Задержанный - 54-летний негражданин Латвии, постоянным местом жительства которого является Германия. Ранее за различные преступления он уже неоднократно представал перед судом в Латвии и других странах, в том числе за контрабанду, торговлю людьми, уклонение от уплаты налогов и кражи.