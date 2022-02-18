Пт, 18.02.2022
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Александр, глава Bezvēsts.lv
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На российской границе в трейлере для транспортировки лошадей нашли 616 кг гашиша

Гашиш. Иллюстративное фото ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Таможенники Службы государственных доходов (СГД) задержали на латвийско-российской границе ранее неоднократно судимого жителя Латвии, который пытался перевезти через границу более 600 кг гашиша, стоимость которого оценивается почти в 7 млн евро, сообщила в четверг передача TV3 ziņas.

Один из крупнейших за последние годы груз гашиша сотрудники обнаружили в минувшее воскресенье, 13 февраля. На основе оперативной информации у таможенной полиции возникли подозрения по поводу одного из грузовых автомобилей, который из Испании через Францию и Германию, затем на пароме в Латвию транспортировал в Россию лошадей. Подозрительный автомобиль был остановлен на пограничном пункте в Терехово.

Как сообщил директор управления налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш,

в ходе досмотра обнаружилось, что в трейлере для лошадей под полом было оборудовано несколько тайников, в которых было спрятано в целом 616 кг гашиша.

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Страной происхождения наркотиков, скорее всего, является Марокко, и они предназначались для реализации в России.

Как сообщил представитель СГД, такое количество наркотиков оценивается в сумму от 4,2 до 7 млн евро. Схема провоза наркотиков была придумана с учетом того, что трейлеры с лошадьми на таможне не проходят проверку сканером.

Задержанный - 54-летний негражданин Латвии, постоянным местом жительства которого является Германия. Ранее за различные преступления он уже неоднократно представал перед судом в Латвии и других странах, в том числе за контрабанду, торговлю людьми, уклонение от уплаты налогов и кражи.

За контрабанду наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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