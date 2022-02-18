Королева Елизавета II призналась, что ей тяжело ходить

95-летняя королева смогла сделать всего несколько небольших шагов навстречу военнослужащим, опираясь на трость.
"Как видите, я не могу двигаться", - сказала она.
Встреча была запечатлена на видео, которое после попало в прессу и вызвало беспокойство по поводу состояния здоровья Елизаветы II.
Отметим, это была первая очная аудиенция королевы после контакта с подхватившим коронавирус принцем Чарльзом. Королева переживала, что сама могла заразиться, потому соблюдала режим самоизоляции.
Как пишет Daily Mail, Букингемский дворец отказался сообщить, был ли у Елизаветы II отрицательный или положительный тест на Covid-19, сославшись на врачебную тайну. Журналистов же смущает этот момент, поскольку у принца Чарльза и его супруги Камиллы тесты были положительные.