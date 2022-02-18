Пт, 18.02.2022
Гребаный Китай Ольга Фаткулина, российская конькобежка
Ольга Фаткулина, российская конькобежка

Королева Елизавета II призналась, что ей тяжело ходить

Елизавета II ФОТО: Joe Giddens/WPA-Pool/Scanpix

Елизавета II во время встречи с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом призналась, что не может нормально ходить. Об этом пишет Daily Mail.

95-летняя королева смогла сделать всего несколько небольших шагов навстречу военнослужащим, опираясь на трость.

"Как видите, я не могу двигаться", - сказала она. 

Встреча была запечатлена на видео, которое после попало в прессу и вызвало беспокойство по поводу состояния здоровья Елизаветы II.

Отметим, это была первая очная аудиенция королевы после контакта с подхватившим коронавирус принцем Чарльзом. Королева переживала, что сама могла заразиться, потому соблюдала режим самоизоляции.

Как пишет Daily Mail, Букингемский дворец отказался сообщить, был ли у Елизаветы II отрицательный или положительный тест на Covid-19, сославшись на врачебную тайну. Журналистов же смущает этот момент, поскольку у принца Чарльза и его супруги Камиллы тесты были положительные.


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