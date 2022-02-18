Королева Елизавета II призналась, что ей тяжело ходить

95-летняя королева смогла сделать всего несколько небольших шагов навстречу военнослужащим, опираясь на трость.

"Как видите, я не могу двигаться", - сказала она.

Встреча была запечатлена на видео, которое после попало в прессу и вызвало беспокойство по поводу состояния здоровья Елизаветы II.

Отметим, это была первая очная аудиенция королевы после контакта с подхватившим коронавирус принцем Чарльзом. Королева переживала, что сама могла заразиться, потому соблюдала режим самоизоляции.