В ЕС предупредили о миллионе беженцев в случае вторжения РФ в Украину

"По разным оценкам, могут прибыть от 20 тысяч до более чем одного миллиона человек", - сказал он, подчеркнув, что ЕС "готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и предоставить им гражданскую защиту".

Схинас указал на тот факт, что в Украине проживают 20 тысяч граждан стран Европейского Союза и, кроме того, существует "не менее обширная группа тех, кто имеет корни в ЕС". При этом, отметил еврокомиссар, беженцев могут "инструментализировать и использовать как средство давления на Евросоюз", как это недавно происходило и с белорусским транзитом мигрантов в Европу.

Польша готовится принять до миллиона украинских беженцев

Предполагается, что в случае российского вторжения украинские беженцы первым делом могут прибыть в Польшу, граничащую с Украиной на протяжении 535 километров. Польское правительство уже заявило, что готовится к сценарию, при котором границу перейдут до миллиона украинских беженцев.

По оценкам, в Польше сейчас проживает 1,5 млн украинцев, но официально из них в стране зарегистрированы только 300 тысяч человек. Кроме того, с момента аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины в 2014 году в стране было зарегистрировано около 1,5 млн вынужденных внутренних переселенцев. В случае российского вторжения к ним могут присоединиться еще миллионы жителей Украины, пишет AFP.