Сб, 19.02.2022
У меня началась депрессия. Я больше не могла помочь Валерию, но я могла навредить себе, потому что выжила, а значит - я виновата Элина Малыгина, художница и писательница
Элина Малыгина, художница и писательница

"Ямы начались уже и летом". Боль жителей Болдераи

ФОТО: Кадр из видео

Яма на яме и ямой погоняет, так рижский водитель общественного транспорта Андрей Данилевич в эфире "Кто вам платит?" оценил состояние дорог в столице, а председатель Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс пояснил, почему все обстоит именно так.

"Ну сделайте дорогу, ну пожалуйста!!!"

Водитель Андрей Данилевич эмоционально поделился своими впечатлениями о дороге, по которой он ездит каждый день: "Дорога Болдерая-Иманта, Болдерая-Центр - это ужас какой-то, действительно ужас". При этом он отметил, что год от года ситуация становится только хуже: "9 лет работаю уже, по 5-6 раз в день езжу по долгу службы и замечаю, как это все меняется и ремонтируется. Ну действительно, начиная с лета какой-то ужас пошел, мы даже не говорим о том, когда снег сходит вместе с асфальтом, уже и летом началось, что какая-то яма".

По словам водителя, кроме свеже-свалившихся ям опасность несут туман, лесные звери и, иногда, и сами жители: "Вот вечером ни одна трасса - ни Болдерая-Иманта, ни Болдерая-Центр, не освещена... Когда я там еду, например, я еду там в полпятого утра, там еще туман накрывает. Я еду 15 км в час, потому что там и лисички бегают, и другие животные, и, к сожалению, господа тоже некоторые идут не в адекватном состоянии. И это уже опасно!".

Неужели именно таким образом Рижская дума собирается "замедлять движение", невольно задался вопросом водитель. Ко всему этому у Андрея сложилось ощущение, что у новой думы развитие окрестностей Болдераи - не в приоритете: "20 лет назад я помню с приятелем шли пешком но новому асфальту из Иманты в Болдераю босиком, по еще теплому асфальту. Тогда была радость, что новая дорога это класс, чувство, что наш район не забыли, движение, развитие, а сейчас такое чувство, что не нужно".

Оперативность в ремонте дорог, по мнению Андрея, в последнее время, тоже оставляют желать лучшего: "Раньше, видимо, представители Рижской думы ездили по этим дорогам и проблема решалась. Я сегодня-завтра видел разрушение дороги, я не говорю ямы, а сход асфальта на обочину. Через два дня это уже ремонтировалось. То ли это специальные службы ездили, но было по другому, было более ухожено. Но сейчас я этого не вижу".

Водитель закончил свой монолог призывом: "Хочется сказать: ну сделайте дорогу, ну пожалуйста!!! Дорога, которая Болдерая-Центр, называется "дорога смерти", ну пожалуйста дорогу!!!".

Видео: Комментарий Андрея Данилевича в эфире "Кто вам платит?"

Кто виноват и что делать?

Свое видение проблемы рассказал и председатель Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс, ответив на два сакраментальных вопроса: "кто виноват?" и "что делать?".

"Ситуация не очень хорошая, но надо говорить о причинах. Причина не одна, их много. И одна из них, могу сказать, эта зима нас не балует. Балует только тех, кому нравится много снега.

Но этот снег выпал одновременно и после этого пошли очень большие перепады температуры - то минус, то плюс, то около 0 и, к сожалению, снег тает, портит дороги и асфальт, и делает ямы".

Олаф Пулкс добавил, что большое количество ям актуально не только для Риги, но и для всей Латвии: "И их, к сожалению, очень много, не только в Риге, но и в других местах Латвии".

"Что мы можем сделать? В это время можно только выкладывать так называемый "холодных асфальт". Образно можно сказать, что это как временная пломба к зубу. На это не надо смотреть как на починенный асфальт навсегда. Мы не можем в эти температуры ничего другого делать, надо ждать весну и лето, и тогда надо работать по другому методу, уже горячим асфальтом. И это серьезные работы и именно тогда ямы мы уж закрываем".

Также Олаф Пулкс пояснил, что в долгосрочной перспективе нужно не латать ямы, а менять асфальт каждые 7-8 лет, при этом долгое время этого не происходило, потому что требует больших финансовых вложений.

При этом полная замена асфальта на некоторых участках происходила прошлым летом и будет продолжена в этом году.

Отдельное внимание Олаф Пулкс обратил на то, что деньги в транспортом бюджете предназначены не только на ремонт дорог, но и на уборку дорог от снега. С декабря и по сегодняшний день на латание ям и уборку дорог от снега уже потрачено 7 млн евро, это около 30% годового бюджета.

Представитель Рижской думы пообещал актуализировать информацию на странице самоуправления в интернете о том, как взыскать средства, если автомобиль въехал в яму на дороге, принадлежащей муниципалитету. Напомним, самое важное, это вызвать полицию и зафиксировать аварию в протоколе.

Помимо этого Рижская дума призывает сообщать актуальную информацию о дорогах по телефону 80003600 или в Twitter-аккаунт: @rdsvc.

Видео: Комментарий Олафа Пулкса в эфире "Кто вам платит?"


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back