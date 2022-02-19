"Ямы начались уже и летом". Боль жителей Болдераи

Неужели именно таким образом Рижская дума собирается "замедлять движение", невольно задался вопросом водитель. Ко всему этому у Андрея сложилось ощущение, что у новой думы развитие окрестностей Болдераи - не в приоритете: "20 лет назад я помню с приятелем шли пешком но новому асфальту из Иманты в Болдераю босиком, по еще теплому асфальту. Тогда была радость, что новая дорога это класс, чувство, что наш район не забыли, движение, развитие, а сейчас такое чувство, что не нужно".

Оперативность в ремонте дорог, по мнению Андрея, в последнее время, тоже оставляют желать лучшего: "Раньше, видимо, представители Рижской думы ездили по этим дорогам и проблема решалась. Я сегодня-завтра видел разрушение дороги, я не говорю ямы, а сход асфальта на обочину. Через два дня это уже ремонтировалось. То ли это специальные службы ездили, но было по другому, было более ухожено. Но сейчас я этого не вижу".

Водитель закончил свой монолог призывом: "Хочется сказать: ну сделайте дорогу, ну пожалуйста!!! Дорога, которая Болдерая-Центр, называется "дорога смерти", ну пожалуйста дорогу!!!".

Видео: Комментарий Андрея Данилевича в эфире "Кто вам платит?"

Кто виноват и что делать?

Свое видение проблемы рассказал и председатель Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс, ответив на два сакраментальных вопроса: "кто виноват?" и "что делать?".

"Ситуация не очень хорошая, но надо говорить о причинах. Причина не одна, их много. И одна из них, могу сказать, эта зима нас не балует. Балует только тех, кому нравится много снега.

Но этот снег выпал одновременно и после этого пошли очень большие перепады температуры - то минус, то плюс, то около 0 и, к сожалению, снег тает, портит дороги и асфальт, и делает ямы".

Олаф Пулкс добавил, что большое количество ям актуально не только для Риги, но и для всей Латвии: "И их, к сожалению, очень много, не только в Риге, но и в других местах Латвии".

"Что мы можем сделать? В это время можно только выкладывать так называемый "холодных асфальт". Образно можно сказать, что это как временная пломба к зубу. На это не надо смотреть как на починенный асфальт навсегда. Мы не можем в эти температуры ничего другого делать, надо ждать весну и лето, и тогда надо работать по другому методу, уже горячим асфальтом. И это серьезные работы и именно тогда ямы мы уж закрываем".

Также Олаф Пулкс пояснил, что в долгосрочной перспективе нужно не латать ямы, а менять асфальт каждые 7-8 лет, при этом долгое время этого не происходило, потому что требует больших финансовых вложений.

При этом полная замена асфальта на некоторых участках происходила прошлым летом и будет продолжена в этом году.

Отдельное внимание Олаф Пулкс обратил на то, что деньги в транспортом бюджете предназначены не только на ремонт дорог, но и на уборку дорог от снега. С декабря и по сегодняшний день на латание ям и уборку дорог от снега уже потрачено 7 млн евро, это около 30% годового бюджета.

Представитель Рижской думы пообещал актуализировать информацию на странице самоуправления в интернете о том, как взыскать средства, если автомобиль въехал в яму на дороге, принадлежащей муниципалитету. Напомним, самое важное, это вызвать полицию и зафиксировать аварию в протоколе.

Помимо этого Рижская дума призывает сообщать актуальную информацию о дорогах по телефону 80003600 или в Twitter-аккаунт: @rdsvc.