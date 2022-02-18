Председатель Верховного суда: Сейм "грубо нарушил" 83-ю статью Конституции

Сейм принял решение отклонить кандидатуру Осиповой вопреки постановлению департамента по гражданским делам ВС о ее профессиональном соответствии должности судьи и решению председателя ВС выдвинуть ее кандидатуру на эту должность.

Голосовавшие против Осиповой политики объяснили свое решение тем, что в ее прежней деятельности усматриваются политические мотивы.

Как сообщалось, Сейм в четверг отклонил проект решения о назначении Осиповой судьей (ВС). За ее назначение проголосовали 40 депутатов, в основном из фракций "Нового Единства", "Для развития/За!" и Новой консервативной партии. Против были 29 депутатов - в основном из фракций Союза зеленых и крестьян, "Независимых" и Национального объединения (НО). Воздержались 16 депутатов фракции "Согласия".

Как пояснил депутат НО Янис Домбрава, бывшая председатель КС Осипова выступала с политическими заявлениями, которые свидетельствовали о ее односторонних политических симпатиях, поэтому фракция НО голосовала против ее назначения в ВС.

По его словам, прежняя деятельность Осиповой вынуждает сомневаться в ее объективности при вынесении решений суда в дальнейшем, в связи с чем большинство депутатов голосовало против ее назначения.

В ходе дебатов депутат Виктор Валайнис (СЗК), поясняя голосование против утверждения Осиповой, отметил, что СЗК очень высоко ценит ее компетентность, однако по вопросам семьи в случае ее назначения может возникнуть конфликт между Сеймом и ВС. Депутат допустил, что некоторые группы населения, зная либеральные взгляды судьи, могут пытаться использовать суд, чтобы добиться желаемого для себя результата. "Это может привести к тому, что суд начнет вмешиваться в вопросы компетенции парламента, чего мы все должны максимально избегать", - подчеркнул он. Валайнис отметил, что Осипова, безусловно, заслуживает места в ВС, но не в департаменте гражданских дел.

Депутат Александр Кирштейнс (НО) отметил, что выступает против позиции Осиповой о том, что защищать нужно семьи различных типов. Он сравнил рассмотрение этого вопроса с подходом США, когда президент-республиканец выбирает более консервативных судей ВС, а демократ - судей с более либеральными взглядами.

Эксперт в области права, депутат Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") призвала поддержать утверждение Осиповой, указав, что решения в Сенате ВС не принимаются единолично, а по крайней мере в составе трех судей или более. Дела нескольких партнерских пар, которые обратились в суд за признанием законными своих отношений, рассматривает департамент по административным, а не гражданским делам, в который планировалось назначить Осипову.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений КС Дита Плепа, в настоящее время Осипова не может прокомментировать решение Сейма, так как находится в отпуске за рубежом. С 21 февраля она продолжит читать лекции в Латвийском университете.

Назначение нового судьи ВС потребовалось после выхода на пенсию судьи Марите Загере. О вакансии ВС информировал бывших судей Конституционного суда, международных и наднациональных судов.

11 февраля завершился срок полномочий Осиповой на должности судьи КС.