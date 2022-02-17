Сейм не утвердил Осипову на должность судьи Верховного суда. Причина - "в ее взглядах"

Как ранее сообщал TVNET Верховный суд, после выхода на пенсию судьи Верховного суда, или сенатора, Марите Загере 15 сентября в Верховном суде, или Департаменте по гражданским делам Сената, образовалась вакансия судьи.

В соответствии с порядком отбора, стажировки и квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи Верховного суда, утвержденным Советом юстиции, суд уведомил бывших судей Конституционного, международного и наднационального судов о вакансии сенатора.

Верховный суд получил заявление Осиповой и заслушал его на общем собрании сенаторов Департамента по гражданским делам Сената, которое приняло решение о выдвижении кандидатов для дальнейшего утверждения на должность сенатора.

За назначение Осиповой судьей ВС проголосовали 40 депутатов, в основном из фракций "Нового Единства", "Для развития/За!" и Новой консервативной партии.

Против были 29 депутатов - в основном из фракций Союза зеленых и крестьян, "Независимых" и Национального объединения (НО). Воздержались 16 депутатов фракции "Согласия".

Как пояснил депутат НО Янис Домбрава, бывшая председатель КС Осипова выступала с политическими заявлениями, которые свидетельствовали о ее односторонних политических симпатиях, поэтому фракция НО голосовала против ее назначения в ВС.

По его словам, прежняя деятельность Осиповой вынуждает сомневаться в ее объективности при вынесении решений суда в дальнейшем,

в связи с чем большинство депутатов голосовало против ее назначения.

В ходе дебатов депутат Виктор Валайнис (СЗК), поясняя голосование против утверждения Осиповой, отметил, что СЗК очень высоко ценит ее компетентность, однако по вопросам семьи в случае ее назначения может возникнуть конфликт между Сеймом и ВС. Депутат допустил, что некоторые группы населения, зная либеральные взгляды судьи, могут пытаться использовать суд, чтобы добиться желаемого для себя результата. "Это может привести к тому, что суд начнет вмешиваться в вопросы компетенции парламента, чего мы все должны максимально избегать", - подчеркнул он. Валайнис отметил, что Осипова, безусловно, заслуживает места в ВС, но не в департаменте гражданских дел.

Депутат Александр Кирштейнс (НО) отметил, что выступает против позиции Осиповой о том, что защищать нужно семьи различных типов. Он сравнил рассмотрение этого вопроса с подходом США, когда президент-республиканец выбирает более консервативных судей ВС, а демократ - судей с более либеральными взглядами.

Эксперт в области права, депутат Инесе Либиня ("Новое Единство") призвала поддержать утверждение Осиповой, указав, что решения в Сенате ВС не принимаются единолично, а по крайней мере в составе трех судей или более. Дела несколько партнерских пар, которые обратились в суд за признанием законными своих отношений, рассматривает департамент по административным делам, а не по гражданским делам, в который планировалось назначить Осипову.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений КС Дита Плепа, в настоящее время Осипова не может прокомментировать решение Сейма, так как находится в отпуске за рубежом. С 21 февраля она продолжит читать лекции в Латвийском университете.

Назначение нового судьи ВС потребовалось после выхода на пенсию судьи Марите Загере. О вакансии ВС информировал бывших судей Конституционного суда, международных и наднациональных судов.

Осипова подала заявку на должность судьи ВС, и ее заслушало общее собрание сенаторов департамента по гражданским делам ВС.

11 февраля Осипова подала в отставку с должности судьи КС. Срок полномочий судьи КС составляет десять лет.

Осипова имеет степень доктора юридических наук, до утверждения в качестве судьи КС она была профессором юридического факультета Латвийского университета и заведующей кафедрой теории и истории права.

Выборы председателя КС пройдут удаленно в режиме видеоконференции

На следующей неделе, 24 февраля, в 12:00 состоится заседание Конституционного суда (КС), на котором будет избран его председатель, сообщили LETA в суде.

До избрания нового председателя КС его обязанности исполняет заместитель председателя Алдис Лавиньш.