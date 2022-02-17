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Сейм не утвердил Осипову на должность судьи Верховного суда. Причина - "в ее взглядах"
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Санита Осипова ФОТО: Latvijas Republikas Satversmes Tiesa

В четверг, 17 февраля, Сейм отклонил проект постановления об утверждении председателя Конституционного суда (КС) Саниты Осиповой на должность судьи Верховного суда, пишет LETA.

Как ранее сообщал TVNET Верховный суд, после выхода на пенсию судьи Верховного суда, или сенатора, Марите Загере 15 сентября в Верховном суде, или Департаменте по гражданским делам Сената, образовалась вакансия судьи.

В соответствии с порядком отбора, стажировки и квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи Верховного суда, утвержденным Советом юстиции, суд уведомил бывших судей Конституционного, международного и наднационального судов о вакансии сенатора.

Верховный суд получил заявление Осиповой и заслушал его на общем собрании сенаторов Департамента по гражданским делам Сената, которое приняло решение о выдвижении кандидатов для дальнейшего утверждения на должность сенатора.

За назначение Осиповой судьей ВС проголосовали 40 депутатов, в основном из фракций "Нового Единства", "Для развития/За!" и Новой консервативной партии.

Против были 29 депутатов - в основном из фракций Союза зеленых и крестьян, "Независимых" и Национального объединения (НО). Воздержались 16 депутатов фракции "Согласия".

Как пояснил депутат НО Янис Домбрава, бывшая председатель КС Осипова выступала с политическими заявлениями, которые свидетельствовали о ее односторонних политических симпатиях, поэтому фракция НО голосовала против ее назначения в ВС.

По его словам, прежняя деятельность Осиповой вынуждает сомневаться в ее объективности при вынесении решений суда в дальнейшем,

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в связи с чем большинство депутатов голосовало против ее назначения.

В ходе дебатов депутат Виктор Валайнис (СЗК), поясняя голосование против утверждения Осиповой, отметил, что СЗК очень высоко ценит ее компетентность, однако по вопросам семьи в случае ее назначения может возникнуть конфликт между Сеймом и ВС. Депутат допустил, что некоторые группы населения, зная либеральные взгляды судьи, могут пытаться использовать суд, чтобы добиться желаемого для себя результата. "Это может привести к тому, что суд начнет вмешиваться в вопросы компетенции парламента, чего мы все должны максимально избегать", - подчеркнул он. Валайнис отметил, что Осипова, безусловно, заслуживает места в ВС, но не в департаменте гражданских дел.

Депутат Александр Кирштейнс (НО) отметил, что выступает против позиции Осиповой о том, что защищать нужно семьи различных типов. Он сравнил рассмотрение этого вопроса с подходом США, когда президент-республиканец выбирает более консервативных судей ВС, а демократ - судей с более либеральными взглядами.

Эксперт в области права, депутат Инесе Либиня ("Новое Единство") призвала поддержать утверждение Осиповой, указав, что решения в Сенате ВС не принимаются единолично, а по крайней мере в составе трех судей или более. Дела несколько партнерских пар, которые обратились в суд за признанием законными своих отношений, рассматривает департамент по административным делам, а не по гражданским делам, в который планировалось назначить Осипову.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений КС Дита Плепа, в настоящее время Осипова не может прокомментировать решение Сейма, так как находится в отпуске за рубежом. С 21 февраля она продолжит читать лекции в Латвийском университете.

Назначение нового судьи ВС потребовалось после выхода на пенсию судьи Марите Загере. О вакансии ВС информировал бывших судей Конституционного суда, международных и наднациональных судов.

Осипова подала заявку на должность судьи ВС, и ее заслушало общее собрание сенаторов департамента по гражданским делам ВС.

11 февраля Осипова подала в отставку с должности судьи КС. Срок полномочий судьи КС составляет десять лет.

Осипова имеет степень доктора юридических наук, до утверждения в качестве судьи КС она была профессором юридического факультета Латвийского университета и заведующей кафедрой теории и истории права.

Выборы председателя КС пройдут удаленно в режиме видеоконференции

На следующей неделе, 24 февраля, в 12:00 состоится заседание Конституционного суда (КС), на котором будет избран его председатель, сообщили LETA в суде.

До избрания нового председателя КС его обязанности исполняет заместитель председателя Алдис Лавиньш. 

Председатель КС избирается сроком на три года из судей КС.


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