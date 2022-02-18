ЦСУ: Смертность в Латвии в прошлом году была самой высокой за последние 20 лет

ЦСУ отмечает, что с 2005 по 2019 год смертность в Латвии имела тенденцию к снижению, но в 2020 году, когда началась пандемия Covid-19, количество смертей несколько увеличилось - по сравнению с 2019 годом умерло на 1135 человек (4%) больше. В 2021 году количество умерших по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5288 (18%).

Наибольшее увеличение смертности было в конце 2021 года - в октябре и ноябре, когда умерло на 24% больше людей, чем в среднем за остальные месяцы 2021 года.

Данные ЦСУ также показывают, что в прошлом году уровень рождаемости был одним из самых низких за последние 100 лет - в Латвии зарегистрировано 17 115 новорожденных.

"При сокращении численности жителей репродуктивного возраста рождаемость снижается с 2016 года. Аналогичная тенденция сохранялась и в течение двух лет пандемии - в 2021 году, по предварительным данным, родилось на 2,5%, или на 437 детей меньше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении статистического управления.

В 2021 году число умерших превысило количество родившихся в два раза, или на 17 027 человек. Это самая большая разница между рождаемостью и смертностью за 20 лет.

По предварительным данным, на 1 января этого года в Латвии проживало 1,873 млн жителей.

По данным ЦСУ, в 2021 году был зарегистрирован 11 231 брак, что на 529 браков или на 5% больше, чем в предыдущем году, когда начались ограничения из-за пандемии.