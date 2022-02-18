Пешеходные туннели Рижского вокзала будут закрыты до 2024 года

Таким образом, с 21 февраля посетители Рижского центрального железнодорожного вокзала должны будут использовать для выхода на перроны входы с ул. Гоголя, ул. Дзирнаву или Привокзальной площади.

BeReRix призывает пассажиров и посетителей вокзала с пониманием относиться к происходящему и учитывать изменения пешеходных потоков в период строительства, а также соблюдать установленные знаки и инструкции. При необходимости следует запланировать более раннее прибытие на вокзал, чтобы не опоздать на поезд.

Актуальная информация об ограничениях автомобильного или пешеходного движения во время строительства Rail Baltica публикуется на сайте Rail Baltica.