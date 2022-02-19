Смерть "Мисс Кузбасс": почему убитую красавицу полгода никто не искал?

"Она себя показывала доброй и отзывчивой девочкой", - сказала коллега Ксении по конкурсу Андрею Малахову.

Ксения Попова (Сапожникова) по словам знакомых была веселой и целеустремленной. Она дважды принимала участие в конкурсе "Мисс Кузбасс". В 2010 году она получила заветный титул, но это не испортило ее характер. Она стала только еще более собранной и уравновешенной. После школы поступила в КузГТУ на менеджера государственного и муниципального управления, работала моделью, снималась для журналов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

ФОТО: https://www.instagram.com/agatha_christie_story/

Спустя время она вышла замуж за новокузнечанина Александра Попова, у них родилась дочь.

В апреле 2012 года, когда Александр был назначен заместителем главы Новокузнецка, Валерия Смолего. На тот момент Попову было всего 26 лет. Это повышение связывали с влиянием его отца - влиятельного бизнесмена. После ряда скандалов мужчина был уволен с должности.

После своего увольнения Александр Попов с Ксенией перебрался в Москву. Для чиновника это был второй брак.

"Она никогда не конфликтовала. Была яркая и статная", - так говорят о Ксении друзья и бывшие сокурсники.

В Москве Попов работал заместителем начальника отдела московского метро.

В соцсетях их жизнь казалось гладкой и спокойной, остается лишь догадываться, что на самом деле происходило в семье.

На допросе Александр Попов признался, что очередная ссора закончилась расправой. Он расчленил труп, по частям вынес останки в мусорный контейнер во дворе. Об этом пишет РИА Новости.

Попов создал легенду о том, что якобы супруга после ссоры с ним, которая произошла 31 августа, собрала вещи и улетела в Дубай. Следом женщина якобы перебралась в Африку и там заболела коронавирусом. После этого, по рассказам супруга, связь оборвалась. Оказалось, что Александр почти полгода вел соцсети Ксении - он отвечал знакомым и друзьям от ее имени.

После того, как Попов сказал матери и подругам Ксении, что якобы написал заявление о пропаже. Тогда родные потребовали копию документа. Мужчина понял, что ему все-таки придется написать заявление о пропаже и он это сделал. Начался поиск. Полицией было установлено, что Ксения не покидала Россию, а Александр никак не смог объяснить этот факт. Позже его задержали по подозрению в убийстве.

30 января Попов признался в том, что убил супругу. Он ударил Ксению по голове, а потом расчленил тело и сбросил в реку Десну. Причиной конфликта мужчина назвал свою ревность. Позже он отказался от своих показаний.

7 февраля в ходе следственного эксперимента он еще изменил показания и указал, где захоронил тело жены. Тогда оно и было обнаружено с ножевыми ранениями в лесополосе. Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" было высказано предположение, что Попова кто-то консультировал.

За это время, пока женщина якобы путешествовала, а после пропала. Он успел убрать квартиру и даже продать ее. Но эксперты все-таки смогли обнаружить следы крови.

Со слов брата Ксении, мать до сих пор считает, что Попов не виноват. Она продолжает утверждать, что Александр не мог ее убить. Он любил ее дочь. Есть версия СМИ, что женщина просто боится расправы со стороны отца Александра Попова. Ранее фамилия Попова уже не раз фигурировала в криминальных историях в Новокузнецке.