Пт, 18.02.2022
Мы не будем с флажками ждать "победителей" Сандрис Гаугерс, полковник
Сандрис Гаугерс, полковник
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Видео ⟩ Глава ДНР: мы эвакуируем население в Россию

ФОТО: AP Photo/Vadim Ghirda

С 18 февраля, начат "массовый, централизованный выезд населения" из ДНР в Россию. Причина - рост напряженности в регионе. Об этом в видеообращении заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

"Первыми будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - заявил Пушилин.

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Согласно источнику "Интерфакса" в парламенте ДНР, предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек.

Решение об эвакуации населения ДНР принято из-за возможного наступления со стороны украинской армии.

Сообщается, что накануне сообщалось об обострении ситуации на линии разграничения.

Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.  Есть пострадавшие.

Напомним, что 15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин ответил, что "мы должны все сделать для решения проблем Донбасса", но нужно исходить "из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".


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