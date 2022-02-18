Видео ⟩ Глава ДНР: мы эвакуируем население в Россию

"Первыми будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - заявил Пушилин.

Согласно источнику "Интерфакса" в парламенте ДНР, предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек.

Решение об эвакуации населения ДНР принято из-за возможного наступления со стороны украинской армии.

Сообщается, что накануне сообщалось об обострении ситуации на линии разграничения.

Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. Есть пострадавшие.