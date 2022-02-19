"США привержены статье номер 5": вице-президент США обратилась к лидерам стран Балтии

"Я осознаю риски… Мы с вами по этому вопросу и по многим другим вопросам… и мы вместе в качестве союзников по НАТО", - сказала она перед переговорами с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

"США привержены статье номер 5… это железно", - сказала Харрис, имея в виду положение о коллективной обороне НАТО.

Литовский президент Гитанас Науседа, который в пятницу встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, говорит, что Вашингтон рассматривает вопрос о том, как укрепить страны Балтии.

"Было сказано, что сейчас как раз рассматривается вопрос об укреплении Балтийских стран, поскольку эти угрозы, которые имеют место сегодня, они требуют ответа как в формате НАТО, так и от наших союзников, прежде всего от США", - приводятся слова президента в сообщении, распространенном Группой по коммуникации президентского ведомства.

"Думаю, что они сейчас в процессе и вскоре должны быть определенные решения", - добавил руководитель страны.

Науседа сказал для пресс-релиза, что военное присутствие США в регионе является самым надежным фактором сдерживания России, а Литва рассчитывает на постоянное присутствие военных США в стране.

По словам главы государства, особенную обеспокоенность вызывает у Литвы военная интеграция России и Беларуси, потому что это существенно меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

На встрече с вице-президентом США и руководителями стран Балтии президент подчеркнул необходимость усиления сдерживания в Балтийском регионе посредством увеличения военного присутствия союзников.

Между тем во время встречи Эгил Левитс подчеркнул, что агрессивные действия России - это не просто нападение на Украину, а на всю Европу и западные демократии.

Уже сообщалось, что лидеры стран Балтии встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Камалой Харрис.

Это была первая встреча лидеров стран Балтии с вице-президентом США.