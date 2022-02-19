Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной

Бумеранг санкций немного заденет и США, однако основной удар придется по Европе, поскольку она ближе и экономически теснее связана с Россией и Украиной.

Кто пострадает больше всего?

Торговля

Порт Бердянска ФОТО: Getty Images

Россия - пятый по размеру торговый партнер ЕС, Украина - 18-й. Обе намного серьезнее зависят от богатой Европы, чем она от них. Так, 37% российской торговли приходится на ЕС, но только 5% торговли ЕС приходится на Россию.

Однако именно в России Европа покупает 25% всей нефти и 40% газа. Поэтому восприимчивость к перебоям в торговле у европейцев выше, как показала эта зима. Россия прикрутила газовый кран, и Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом.

Со своей стороны, Россия более устойчива к шокам и мобилизации ради победы над врагом. Не только по политическим причинам, но и благодаря тому, что Кремль настраивал экономику для жизни в осажденной крепости с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Российские власти мало тратили, в ущерб росту экономики и доходов граждан, зато накопили солидную подушку безопасности. Фонд национального благосостояния - почти 200 млрд долларов, внешний долг - всего 20% годового объема экономики, а золотовалютные резервы превышают 600 млрд долларов, причем доля американской валюты там минимальна.

И если для ЕС потеря даже части импорта российских энергоносителей чревата серьезным кризисом, то Россия, пусть с трудом, но на некоторое время способна заместить выпадающие доходы заначкой и частично компенсировать их за счет продажи дорожающего сырья на других рынках.

И уж тем более способна некоторое время продержаться без закупок чего бы то ни было в Европе.

Сейчас Евросоюз продает в Россию товары и услуги примерно на 100 млрд евро в год, и на товары приходится львиная доля экспорта - 80%. В основном это машины и оборудование (45%) и химикаты (20%). Примерно по 10% приходится на потребительские товары и продукцию сельского хозяйства.

Нефть и газ

газопровод ФОТО: Getty Images

Сокращение поставок газа из России в Европу (из-за контрсанкций или повреждения газопроводов) обернется кризисом, но в виду сезонности спроса на природный газ он не будет острым. ЕС продержится до конца отопительного сезона благодаря американскому газу, однако затяжной конфликт пережить будет сложнее, поскольку полностью заменить газпромовские поставки в ближайшие годы невозможно.

С нефтью дела обстоят хуже.

Она уже торгуется под 100 долларов за баррель, и если Россия - крупнейший поставщик на мировой рынок - ограничит поставки вынужденно или по собственному желанию, заменить их будет очень затратно.