Игорь Крутой устал от скандалов: "Количество грязи в мой адрес зашкаливает"

"Накануне восьмомартовского съемочно-артистического марафона у меня оказались свободными от дел несколько дней, и я с удовольствием рванул в одно из самых любимых своих мест - небольшой, но элегантный и полный жизни итальянский городок Мерано, окаймленный живописными горными вершинами", - написал Крутой в соцсетях.

Он отметил, что прилетел в Италию отдохнуть и привести в порядок свои нервы.

"Находясь здесь, могу привести свои мозги и нервы в порядок, потому что в последнее время количество грязи в желтой прессе, заказных статей в безымянных Telegram-каналах (причем понятно, кто это заказывает) и даже в книге известной в далеком прошлом певицы в мой адрес зашкаливает… Но, как говорит Алла Пугачева: "Танки грязи не боятся"... Успокаивает то, что все возвращается - и хорошее, и плохое: пусть те жалкие людишки и ждут этого возвращения…" - заметил продюсер.

Предполагается, что Игорь Яковлевич имеет в виду книгу Ирины Понаровской, в которой певица не поскупилась на высказывания о нем и о других коллегах из мира шоу-бизнеса.

Напомним, недавно певица выпустила книгу мемуаров под названием "Честно говоря". В ней она не упустила возможность уколоть Аллу Пугачеву. Актер Стас Садальский поделился цитатой из книги в Instagram: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И неважно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шэрон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке".