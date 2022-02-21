В США показали снимки со спутников: Россия разместила дополнительные силы у границы с Украиной

На снимках видно "несколько случаев переброски вооружений и войск в полевых условиях", при этом существующие военные объекты остаются в лесах и сельской местности в 15–30 км от границы России с Украиной, сообщила компания.

На сделанных в воскресенье снимках видно, как грузовики передвигаются по заснеженным полям в лесистой местности недалеко от дорог. На снимках видны и несколько зданий, сообщает AFP.

Осуществленный анализ сделанных в воскресенье и 13 февраля снимков указывает на передислокацию войск и техники вблизи трех точек на юго-западе России, сообщает базирующаяся в штате Колорадо спутниковая компания.

Галерея: Снимки со спутников

По данным спутниковых снимков, по состоянию на 13 февраля вокруг военного гарнизона в селе Солоти было замечено несколько крупных развертываний боевых групп. В свою очередь сделанные в воскресенье снимки показали, что большинство боевых единиц и вспомогательного вооружения было передислоцировано. Повсюду в этом районе были замечены обширные следы автомобилей и несколько колонн бронетехники.

"Вооружение размещено и в находящихся неподалеку Валуйках, селе в 15 километрах от границы с Украиной", - добавили в компании.

Компания указала, что новые места размещения вооружения видны на северо-западе от Белгорода, находящегося примерно в 30 километрах от границы с Украиной. Здесь большая часть вооружения и военнослужащих размещены в лесах или в близи них, тогда как другие находятся на территории ферм и/или заводов.

Должностное лицо США, пожелавшее остаться анонимным, в пятницу сообщило журналистам, что 40-50% размещенных вблизи украинской границы российских военнослужащих находятся в позиции атаки. В течение последних 48 часов они заняли тактические позиции.