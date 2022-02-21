К партии Шлесерса присоединился бывший депутат Сейма Ринголд Балодис

"Если мы хотим спасти государство, мы должны изменить отношение к нашим гражданам", - заявил Балодис.

По его словам, в первую очередь необходимо сделать большой шаг "в сторону народного правительства". Населению Латвии надо предоставить право голосовать за своего президента и перейти к смешанной модели выборов, а также отказаться от искусственно созданных правовых обременений в регулировании референдумов, указал профессор.

"На мой взгляд, это решающий момент в истории Латвии, потому что власть как никогда отдалилась от народа. Пандемия в значительной степени способствовала процессам политического гниения - как в Сейме, так и в государственном управлении. Ясно, что у представленных в Сейме партий вышел срок годности", - подчеркнул политик.

Балодис отмечает, что на уровне правительства постоянно обсуждаются псевдопроблемы, в результате чего Латвия все больше отстает "даже от соседних Эстонии и Литвы", за что власть имущим должно быть стыдно. По словам политика, предпринимателям нужно дать возможность зарабатывать, ведь именно бизнес содержит государство, а не наоборот.

Ранее Балодис был депутатом 12-го Сейма, куда его избрали по списку партии "No sirds Latvijai".