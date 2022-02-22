Уровень воды в реках Латвии достиг рекордного уровня за годы

На Мисе у Лиелвейси уровень воды поднялся на 3,25 метра над нулевой точкой наблюдательной станции, что является самым высоким уровнем воды в реке с апреля 2010 года, когда он достиг 3,39 метра.

В бассейне Лиелупе уровень воды этой зимой также поднялся до самого высокого уровня, во многих случаях - это рекорд за последние года.

В верховьях Венты уровень воды превысил рекорд весеннего паводка 2010 года на 30 сантиметров, а в низовьях отстает от этого рекорда примерно на полтора метра. В Кулдиге вода настолько высоко, что почти не виден водопад Вентас-Румба.

В Барте вода также поднялась до высочайшей отметки, что примерно на 60 сантиметров ниже рекордного уровня наводнений 2010 года.

В Дурбе у Циравы и Риве у Пиевики немного ниже максимума, зарегистрированного в конце января и первой половине февраля этого года.

В третий раз за эту зиму на берегах Ужавы объявлено оранжевое предупреждение о затоплении территорий, текущий уровень воды на семь сантиметров выше рекорда 10 февраля.

Уровень озера Усмас поднялся на пять сантиметров выше рекордного января 2012 года.

Уровень воды в реках Видземе и Латгале также высок, но в основном не превышает пиков последних лет.

В конце февраля в Латвии будет мало осадков, а температура воздуха ночью часто будет опускаться ниже нуля, поэтому уровень воды начнет падать, прогнозируют синоптики.

Галерея: Вышедшая из берегов река Миса