Чт, 10.03.2022
У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид". Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

"На меня напали, и меня же уволили" - насколько в Латвии защищены работницы?

ФОТО: Flickr/Claus Kunckel

Ко мне обратилась девушка Алина (имя изменено). Она была уволена за то, что пожаловалась на насилие, жертвой которого и стала. В начале мы выслушаем саму Алину, а потом получим комментарии от экспертов.

Рассказ Алины

Все произошло осенью прошлого года. Я устроилась на работу в эту фирму (для сохранения анонимности девушки мы не будем называть фирму, но достаточно сказать, что это латвийское подразделение IT-компании международного уровня. - Прим. автора). Для работы там не нужно образование, ты просто проходишь полумесячное обучение и выходишь на работу, где тебе платят хорошие деньги.

И вот самый последний день тренинга. Мы просто повторяем материал, который уже учили. У меня были какие-то вопросы, я их задаю. И в какой-то момент тренер начинает злиться на меня и говорить, что мои вопросы глупые. Я спрашиваю: "Почему?" - и все это перерастает в конфликт.

Я, зная свой характер, решаю, что лучше мне просто закрыть свой рот и выйти. Я встаю, вылетаю из кабинета, никому ничего не говорю и захожу в туалет, начинаю умываться, чтобы успокоиться. А он залетает за мной, хватает за шкирку и затаскивает в кабинку. Я не понимаю, что происходит. Не знаю, как описать эмоции, которые я испытывала. Это был страх, непонимание и осознание абсурдности ситуации.

Я кое-как вырвалась, выбегаю из здания, закуриваю сигарету. Он выбегает за мной, хватает меня за грудки и говорит: "Ты же понимаешь, что тебе никто не поверит?". И уходит. Я стою с трясущимися руками, сигарета не попадает мне в рот, абсолютно не знаю, что мне делать.

Но в этой компании есть well-being team (команда по благополучию). Нам с первого дня говорили, что, когда вы идете к психологу, что бы вы ни сказали в кабинете, это останется между вами, никто об этом никогда не узнает.

Поэтому я иду к этому мужчине, рассказываю всю эту историю. Это было непросто сделать, но я ему доверилась. Психолог отвечает: "Я посмотрю, что могу сделать. Но ситуация, конечно, нестандартная".

Я про этого тренера и раньше слышала, что он постоянно странно себя ведет и на этой работе он только благодаря своим связям. И во время обучения он вел себя агрессивно - называл нас тупыми, угрожал, что не сдадим.

И вот следующий день. Уже не тренинг, а настоящая работа. Ко мне подходит HR: "Пойдем, поговорить надо". Я захожу в кабинет HR, где уже сидит психолог, которому я все рассказала, и этот тренер. Сидят, угорают. Смотрят на меня, начинают угорать еще больше.

HR дает мне бумагу об увольнении по обоюдному согласию: "Подписывай, мы не можем дальше с тобой сотрудничать". Я пытаюсь выяснить, в чем причина, может, какая-то ошибка с моей стороны, и в этот момент тренер начинает просто ржать в голос.

Я понимаю, конечно, из-за чего меня увольняют, но хочу услышать их версию. А мне говорят, что я нахожусь на испытательном сроке, а значит они могут меня уволить без объяснения причин. Я говорю, что ничего не подпишу, пока мне не скажут хотя бы что-нибудь. Понятно, что испытательный срок, но мне и для себя узнать, на будущее.

И HR меня оставила в этом кабинете на три часа. Закрыла меня в нем вместе с этим тренером и психологом. Человек, который на меня напал, и человек, которому я доверилась. Они сидят вместе и ржут надо мной. Три часа... В итоге я подписала бумагу.

К юристу я и не думала обращаться, потому что у меня нет никаких доказательств произошедшего. А тренер там работает до сих пор. С ним была еще какая-то история, но ее смогли замять.

Комментарий центра Marta

Ситуацию прокомментировала руководитель центра Marta Илута Лаце.

Женщины сталкиваются с насилием на рабочем месте. Часто это связано с оскорблениями по сексуальному признаку, сексизмом. В центре Marta бывали случаи, когда женщина обращалась из-за пережитого насилия от вышестоящего должностного лица или коллеги.

Даже если нет доказательств, не надо молчать и продолжать культивировать культуру насилия в организации. Обычно в организациях существуют кодексы этики, документы стратегии или правила рабочего распорядка, которые подчеркивают важность взаимоуважения в отношениях. В организациях в правилах рабочего распорядка или других документах описан механизм, как действовать в конфликтных ситуациях. Важно письменно сообщать о ситуации насилия и побуждать к приведению в действие внутренних механизмов защиты работников.

Прежде всего, как было упомянуто, необходимо запустить внутренние защитные механизмы организации. И, если это не работает, можно, соответственно, проконсультироваться также в Государственной инспекции труда по наиболее эффективному решению в конкретной ситуации. В зависимости от характера преступления можно обратиться и в полицию. Нередко для возбуждения дела используются следующие статьи Уголовного кодекса:

  • статья 231 - Хулиганство;
  • статья 132 - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
  • часть первая статьи 132 - Преследование;
  • статья 150 - Возбуждение социальной вражды и розни.

Комментарий юриста

Ситуацию прокомментировал юрист Андис Буркевицс, ведущий специалист юридической фирмы Sorainen.

Действительно - во время испытательного срока работодатель может уволить без объяснения причин. Однако если работник считает, что был уволен из-за дискриминации (по национальности, гендеру и т. п.), то у него есть право оспорить это увольнение.

В судебной практике это охватывает все случаи, когда очевидно нет причины, связанной с работой. Например, работник отказался получать зарплату в конвертах - его уволили. Это причина оспорить увольнение. Конфликт на рабочем месте - тоже не причина для увольнения.

Следующий вопрос - как такую ситуацию со стороны работника доказать. Это, конечно, очень сложно.

В чем проблема со стороны работодателя - если бы он уволил тренера, а тот бы обратился в суд, то работодателю пришлось бы доказывать, что то, о чем говорил работник, действительно произошло. Практический подход - если это возможно - разграничить этих людей (тренера и работника) друг от друга. При желании работодатель мог бы обратиться в Трудовую инспекцию или подать заявление в полицию.

Работнику в такой ситуации, конечно, желательно незамедлительно искать помощь психолога, юриста, возможно, зафиксировать физические следы насилия, если такие были.

Если бы этот работник обратился ко мне, то, конечно, я не мог бы обещать положительный результат. Но, складывая кусочки мозаики, становится очевидно, что увольнение произошло очень быстро, работодатель просто не мог за такое время оценить качество работы. В общем, обещать не могу, но вижу основание для обращения в суд.

***

Отмечу, что выяснить мнение второй стороны - фирмы, в которой работала Алина, - не представляется возможным, не подставив ее под удар. Алина подписала соглашение о неразглашении, и любое обращение в компанию с вопросами или просто упоминание о ней может повлечь неприятные последствия для девушки.

Такой цели эта публикация не преследует. Этот материал - предостережение о том, что случаи харассмента есть и в Латвии, и о них следует говорить, а не замалчивать.

И я уже предвижу реакцию в стиле "ой, ну а что тут такого - подумаешь, за одежду взял, тоже мне насилие".

Ну, во-первых, насилие есть насилие. И да, людей (без их согласия) нельзя бить, нельзя шлепать и нельзя оскорблять. А также нельзя тыкать, хватать за одежду и повышать голос. Да-да, повышать голос - это тоже агрессия. И уж тем более если вы вышли из себя, то следующий логичный шаг - это извинение. А не "никто тебе не поверит".

Во-вторых, незамеченным могло остаться, что первый акт физического насилия произошел в женском туалете. То есть мало того что тренер напал на Алину, так он еще и сделал это в том месте, где, по идее, девушки должны быть защищены от вторжения мужчин.

В-третьих, пострадало и чувство психологической безопасности. Как вам кажется, когда еще Алина сможет довериться другому человеку? Я удивлен, что она обратилась ко мне, честно говоря, многие бы просто закрылись и никогда бы не рассказывали о произошедшем другим людям, и уж тем более мужчинам.

Эта история страшна еще своей обыденностью. К сожалению, в Латвии отдельно не изучается вопрос насилия на рабочем месте, но, например, в пяти крупнейших странах Европы (Франция, Италия, Испания, Германия, Великобритания) от 55% до 68% женщин хотя бы раз сталкивались с насилием на рабочем месте. Учитывая, что по большинству остальных показателей, касающихся насилия, Латвия находится в верхней половине рейтинга по Европе, сомневаюсь, что здесь наши результаты лучше.

В общем, с некоторым опозданием поздравляю всех женщин с 8 Марта (в его историческом смысле) и желаю как можно реже, а желательно - никогда не сталкиваться с такими мужчинами и в целом с любого рода насилием.

А мужчинам желаю сдерживать свою агрессию. Нам хватает насилия и в "большом" мире, давайте хотя бы свои маленькие мирки держать чистыми.

Телефон центра Marta - 67 378 539 (рабочие дни с 10:00 до 18:00).

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