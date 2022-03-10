"На меня напали, и меня же уволили" - насколько в Латвии защищены работницы?

Я кое-как вырвалась, выбегаю из здания, закуриваю сигарету. Он выбегает за мной, хватает меня за грудки и говорит: "Ты же понимаешь, что тебе никто не поверит?". И уходит. Я стою с трясущимися руками, сигарета не попадает мне в рот, абсолютно не знаю, что мне делать.

Но в этой компании есть well-being team (команда по благополучию). Нам с первого дня говорили, что, когда вы идете к психологу, что бы вы ни сказали в кабинете, это останется между вами, никто об этом никогда не узнает.

Поэтому я иду к этому мужчине, рассказываю всю эту историю. Это было непросто сделать, но я ему доверилась. Психолог отвечает: "Я посмотрю, что могу сделать. Но ситуация, конечно, нестандартная".

Я про этого тренера и раньше слышала, что он постоянно странно себя ведет и на этой работе он только благодаря своим связям. И во время обучения он вел себя агрессивно - называл нас тупыми, угрожал, что не сдадим.

И вот следующий день. Уже не тренинг, а настоящая работа. Ко мне подходит HR: "Пойдем, поговорить надо". Я захожу в кабинет HR, где уже сидит психолог, которому я все рассказала, и этот тренер. Сидят, угорают. Смотрят на меня, начинают угорать еще больше.

HR дает мне бумагу об увольнении по обоюдному согласию: "Подписывай, мы не можем дальше с тобой сотрудничать". Я пытаюсь выяснить, в чем причина, может, какая-то ошибка с моей стороны, и в этот момент тренер начинает просто ржать в голос.

Я понимаю, конечно, из-за чего меня увольняют, но хочу услышать их версию. А мне говорят, что я нахожусь на испытательном сроке, а значит они могут меня уволить без объяснения причин. Я говорю, что ничего не подпишу, пока мне не скажут хотя бы что-нибудь. Понятно, что испытательный срок, но мне и для себя узнать, на будущее.

И HR меня оставила в этом кабинете на три часа. Закрыла меня в нем вместе с этим тренером и психологом. Человек, который на меня напал, и человек, которому я доверилась. Они сидят вместе и ржут надо мной. Три часа... В итоге я подписала бумагу.

К юристу я и не думала обращаться, потому что у меня нет никаких доказательств произошедшего. А тренер там работает до сих пор. С ним была еще какая-то история, но ее смогли замять.

Комментарий центра Marta

Ситуацию прокомментировала руководитель центра Marta Илута Лаце.