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Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi

Суд согласен освободить Лембергса под залог в 100 000 евро

Айвар Лембергс ФОТО: LETA

Сегодня, 22 февраля, Рижский окружной суд принял решение удовлетворить ходатайство адвоката обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса об изменении ранее назначенной обвиняемому меры пресечения - содержания под стражей - на залог в размере 100 000 евро.

Лембергс или другое лицо должны будут внести залог в течение одного месяца. В случае внесения залога

Лембергсу также будет запрещено занимать должность мэра Вентспилса.

Закон предусматривает, что залог может внести лицо, к которому он применен, а также любое другое физическое или юридическое лицо. Лицо, вносящее залог, подает документ, подтверждающий платеж, а также письменное сообщение о происхождении внесенных денег.

Прокурор Айвис Залужинскис ранее заявил LЕТА, что считает ходатайство Лембергса об изменении меры пресечения необоснованным, и, по его мнению, оно должно быть отклонено.

Ранее он утверждал в суде, что только медики Управления мест заключения могут предоставить свидетельства того, что дальнейшее содержание под стражей Лембергса невозможно по медицинским показаниям.

Приговор Лембергсу

22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Суд постановил включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Он был оправдан по злоупотреблению служебным положением и нарушению ограничений, наложенных на должностное лицо.


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