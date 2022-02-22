Суд согласен освободить Лембергса под залог в 100 000 евро

Лембергс или другое лицо должны будут внести залог в течение одного месяца. В случае внесения залога

Лембергсу также будет запрещено занимать должность мэра Вентспилса.

Закон предусматривает, что залог может внести лицо, к которому он применен, а также любое другое физическое или юридическое лицо. Лицо, вносящее залог, подает документ, подтверждающий платеж, а также письменное сообщение о происхождении внесенных денег.

Прокурор Айвис Залужинскис ранее заявил LЕТА, что считает ходатайство Лембергса об изменении меры пресечения необоснованным, и, по его мнению, оно должно быть отклонено.

Ранее он утверждал в суде, что только медики Управления мест заключения могут предоставить свидетельства того, что дальнейшее содержание под стражей Лембергса невозможно по медицинским показаниям.

Приговор Лембергсу

22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Суд постановил включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.